Trať 19 057 km môžete prejsť za 21 dní: Najdlhšia železnica na svete

Veľký krok pre Laos, ešte väčší pre celý svet – aspoň ten železničný.

Vo vnútrozemskej ázijskej krajine otvorili prvé železničné spojenie s Čínou. A to umožňuje súvislú cestu železnicou z Portugalska až do Singapuru.

Nejde o jeden vlak, v ktorom sedíte bez prestávky. Dokopy musíte 11-krát prestupovať, no stále ostávate na jednej trati. Nasadnete v portugalskom Lagose na pobreží Atlantiku a zamierite do Francúzska. Pokračujete cez celú Európu, Rusko až do Číny a tam zamierite na juh. Vďaka novej železnici v Laose sa dostanete vlakom až do Bangkoku, Malajzie a napokon skončíte v Singapure. Ďalej sa vlakom ísť nedá.

Doteraz najdlhšia trať bola z veľkej časti podobná, no končila sa vo Vietname po 17 000 km. Teraz sa však bude dať ísť až 19 057 km. Britský nadšenec Mark Smith už vyrátal, že by mu to trvalo 21 dní a cestovné by ho stálo okolo 1 200 eur. Smith by nestrávil celý čas vo vlaku – prespal by napríklad v Paríži, dva dni by strávil v Moskve a dva v Pekingu. Zatiaľ však musí počkať – dve najdlhšie etapy z Paríža do Moskvy a z Moskvy do Pekingu momentálne nepremávajú pre pandémiu.