Prišlo to, čo mnohí predpovedali: Očkovaných ľudí si takto označkovali!

Do obchodov v Nemecku s výnimkou supermarketov, lekární a drogérií môžu len očkovanie a tí, čo chorobu covid-19 prekonali. Mnohé obchodné centrá preto ponúkajú náramky, ktoré kontroly uľahčujú.

Ľudia sa tak v nákupnom stredisku nemusia preukazovať očkovacím certifikátom a dokladom totožnosti pri každom obchode zvlášť, pretože sa už predtým podrobili jednotnému overeniu. Tak trochu to pripomína príchod na koncert alebo festival, len namiesto vstupenky musia ľudia predložiť očkovací preukaz. "Kontrolujem QR kód na očkovacom certifikáte, údaje potom porovnávam s dokladom totožnosti," vysvetlila ČTK obsluha informačnej prepážky pri vstupe do berlínskeho nákupného strediska Mall of Berlin, ktoré cez ulicu susedí s českým veľvyslanectvom.

Pokiaľ všetko sedí, dostane nakupujúci na zápästie papierový náramok. Pri vstupe do ďalších obchodov v tomto centre potom už zákazníci nemusia znovu predkladať doklady a očkovací certifikát. Stačí len ukázať náramok. Člen ostrahy v obchodnom centre Mall of Berlin, ktorý kontroluje vchod do hračkárstva, je s novinkou spojený. "Je to veľké zrýchlenie. Kto má náramok, nečaká v rade, pretože nemusím overovať QR kód, stačí sa len pozrieť," povedal.

Z podvodníkov strach nemá. "Neviem, či by sa to vôbec vyplatilo. Na náramkoch je vytlačený názov obchodného domu a farby pásikov sa každý deň mení," uviedol. Poznamenal, že vyjsť nemusí ani to, keď sa niekto pokúsi využiť náramok po niekom, kto ho pri odchode z centra zahodí. "Námatkovo sa podrobne kontrolujú aj náramky, či nie je opätovne zlepený a či sedí dátum," dodal.

Spokojná s náramkami bola aj väčšina zákazníkov, ktorých ČTK oslovila. Asi dvadsaťročná Sophie, ktorá sa vydala nakupovať s tromi kamarátmi, povedala, že je to uľahčenie. "Nemusím stále dookola vyťahovať doklady a mobil s certifikátom," uviedla.

S náramkami pre ľahšie kontroly nakupujúcich je možné sa stretnúť nielen v Berlíne, ale aj v ďalších nemeckých spolkových krajinách. V Magdeburgu, ktoré je metropolou Saska-Anhaltska, sa náramky používajú na vianočnom trhu aj na vstup do obchodov v centre mesta.

Ako výhodné vidí náramky aj šéf Zväzu nemeckého maloobchodu (HDE) Stefan Genth. Ten v rozhovore s televíziou MDR povedal, že prísne karanténne podmienky odrádzajú verejnosť od nakupovania a obchodníkom zase prirábajú starosti, pretože musia zaistiť a zaplatiť kontrolu. Genth preto chce, aby možnosť používania náramkov platila v celom Nemecku. Napríklad v Bavorsku to tak nie je, pretože podľa tamojších úradov sú pásky v rozpore so zemskou karanténnou vyhláškou.