Nechutná púšť akú ste doteraz nevideli, môžu sa hanbiť! Tony oblečenia ničí donedávna pustinu plnú života

Vyrobené v Číne, skonzumované v Európe a vyhodené v Čile - týmito slovami by sa dal popísať životný cyklus mnohých kusov oblečenia. Každoročne sa do Čile dostávajú tisíce ton použitej módy. Štyridsať percent z tohto množstva je vyradených a končí na najsuchšej púšti sveta, kde vzniká gigantická textilná hora, napísala nemecká agentúra DPA.

Raz za pár rokov, keď spadne mimoriadne veľa zrážok, sa okolie mesta Alto Hospicio v púšti Atacama premení na akési modrofialové more kvetov. Farebné škvrny ale nie sú žiadne voňavé kvety, ale použité oblečenie. Tisíce nohavíc, tričiek a svetrov sa hromadia a hyzdia kopcovitú krajinu.

Čile je jedným z najväčších dovozcov starého oblečenia v Latinskej Amerike. Do prístavného mesta Iquique blízko Alto Hospicio dorazilo tento rok do októbra cez 29.000 ton použitého oblečenia, zistila DPA. Asi 50 dodávateľov si vyberá z balíkov najlepšie kusy. Zvyšných zhruba 40 percent sa vyhadzuje v horách pri Alto Hospicio, povedal DPA Edgar Ortega, ktorý pracuje na odbore životného prostredia mesta. Podľa neho končí v jedinečnom okolí mesta denne až 20 ton starého oblečenia, a to už niekoľko rokov.

Mesto nemá dostatok financií ani pracovníkov, aby mohlo skládkovaniu vo svojom okolí zabrániť, nieto ešte prírodu vyčistiť. Podľa Ortegy nastáva problém ešte skôr, než sa staré oblečenie vyhodí do púšte. Kvôli skutočnosti, že staré odevy z cudzích krajín sa označujú ako textilný odpad, nie je jasné, ako majú byť vyradené kusy zlikvidované.

Podľa Estefaníe Gonzálezovej z environmentálnej organizácie Greenpeace sa oblečenie vyhadzuje v púšti, pretože ľudia si ju predstavujú ako prázdne miesto. "V rámci našej kampane chceme ukázať, že púšť je plná života, a zvýšiť povedomie o udržateľnom nakupovaní," hovorí Gonzálezová. Vyhodené odevy u Alto Hospicio sa kvôli uvoľneniu miesta čas od času zapaľujú, čím sa tiež znečisťuje okolité prostredie. Ortega uvádza, že v priemere raz za rok tak vznikne väčší požiar. Hoci sa ho hasiči pokúšajú zlikvidovať, oheň tleje niekoľko dní.

Camile Palmaovej, majiteľke obchodu Angora Vintage, ktorý sa špecializuje na módu zo 60. až 80. rokov a sídli v hlavnom meste Santiago de Chile, je ľúto, keď je oblečenie označené za odpad. Palmaová vyštudovala módne návrhárstvo a potrpí si na kvalitné látky a prevedenie. Tovar nenakupuje po balíkoch, ale vyberá ho po jednotlivých kusoch na trhoch. Najradšej má kúsky zo stopercentnej bavlny, pri ktorých sa nestáva, že by pri každom praní neznečisťovali životné prostredie. "V dnešnej dobe je v oblečení veľa plastov. Je to problém," hovorí Palmaová. Podľa Greenpeace sa z jedného kusu oblečenia z polyesteru môže pri jednom praní uvoľniť až milión mikroplastových vlákien.

Čile je napriek tomu v mnohých environmentálnych otázkach v rámci Latinskej Ameriky pokrokové. Rozlúčilo sa napríklad s plastovými taškami v obchodoch a má zákon o recyklácii podľa európskeho vzoru. bFirma Ecofibra z Alto Hospicio vytvára zo starého oblečenia izolačný materiál. Zatiaľ dokáže spracovať tri tony denne.