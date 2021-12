Hrôzostrašný prípad otriasol susedstvom: Otecko našiel mŕtve novorodeniatko v mrazničke

Anglické mestečko South Yorkshire je otrasené po hrozivom objave mladého otecka, Darnella Jacksona. Darnell tvrdí, že jeho partnerka mu v osudný deň oznámila, že v susedovom dome našli mŕtve dieťatko.

Ako spomína portál The Sun, otecko neváhal a náhlil sa do spomínaného domu. „V dome, v obývačke, som našiel studenú zmrznutú tašku, asi práve vytiahnutú z mrazničky. Doslova som tú tašku schmatol, aby som sa pozrel, čo tam je. Hneď som vedel, že v nej je to neviniatko. Už od pohľadu som vedel, že musí byť mŕtve. Kožu malo zmrznutú a nohy pokryté ľadom. Bol som šokovaný, bez slov,“ opisuje hrozivé chvíle Darnell.

Jeho priateľka Carol bola rovnako traumatizovaná: „Po tom, čo som videla som musela utekať domov objať naše vlastné dieťa. Darnell stál dvore spomínaného domu, ako prikovaný, fajčil a čakal na políciu.“ Polícia po príchode už dieťaťu pomôcť nevedela. Vyhlásili ho za mŕtve. Po tragédií boli zaknuté dve ženy pre podozrenie z vraždy. 17-ročné dievča a 45-ročná žena zostávajú vo väzbe.

Polícia sa k prípadu vyjadrila nasledovne: „Je to mimoriadne tragický prípad a vieme, že miestna komunita, bude veľmi rozrušená. Momentálne je vyšetrovanie v ranom štádiu, preto žiadame verejnosť aby nešírila špekulácie.“