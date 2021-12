Matka nechala dieťa († 2) na chvíľku samotné: Na pohľad, ktorý sa jej naskytol, nikdy nezabudne

Najhoršia nočná mora každej mamičky sa v prípade Danielle Butterly z Walesu premenila na skutočnosť.

Ako informuje Metro, jej dvojročný synček Dylan tragicky zahynul po tom, ako sa udusil kúskom banánu. Hoci sa matka snažila zúfalo svoje dieťa oživiť a následne rovnako aj lekári v nemocnici, malému chlapčekovi už nebolo pomoci.

Vyšetrovanie odhalilo, že matka namiesto fľašky s mliekom podala svojmu synovi pred spaním kúsok banánu. Odbehla od neho na nie viac ako 30 sekúnd, ale aj to stačilo na to, aby sa odohrala hrozná tragédia, ktorú si bude pravdepodobne do smrti vyčítať.

Danielle si veľmi rýchlo uvedomila, že niečo nie je v poriadku, v izbe našla Dylana ležať na chrbte. „Mával rukami a videla som, že sa dusí,“ uviedla vo vyhlásení pani Butterly. „Skúšala som čokoľvek. Neviem opísať zvuk, ktorý z neho vychádzal,“ opísala najhoršie momenty svojho života mamička.





V šoku zostal aj Dylanov strýko Brian, keď zistili, že je to práve jeho synovec, ktorý sa dusil, keď ho polícia privolala na miesto činu. „Nikdy na tú noc nezabudnem,“ uviedol Brian, ktorý vyviedol Danielle z izby v momente, keď začali malého chlapčeka oživovať.

Koroner John Gittis prezradil médiám i záver vyšetrovania. Smrť nastala náhodne, spôsobila ju hypoxická zástava srdca v dôsledku udusenia banánom. „Bol to tragický súbor udalostí, ktorý nakoniec viedol k strate tohto dvojročného batoľaťa,“ dodal.