Tasmánska polícia ukázala tváre 5 detských obetí nafukovacieho hradu: Status Petrovho otca vám zlomí srdce

Zostali len bolestivé spomienky a bezduché fotografie. Tasmánska polícia zverejnila deň po nešťastí portréty piatich detí, ktoré tragicky zahynuli po páde z nafukovacieho hradu v základnej škole Hillcrest.

Ten s nimi vyletel do výšky desiatich metrov počas školského pikniku, ktorý sa konal iba deň pred prázdninami.

Ešte nebol ich čas odísť. Napriek tomu ruka osudu kruto zasiahla a rodiny piatich nebohých detí sa nevedia zmieriť so životom bez ich svetielok. O to ťažšia je ich strata pred blížiacimi sa Vianocami, ktoré budú musieť stráviť v neznesiteľných mukách bez nich. „Môjmu chlapčekovi Petrovi Dodtovi toto poobedie narástli krídla a mňa nechali so zlomeným srdcom. Urobil by som čokoľvek na svete, aby som ho získal späť,“ napísal otec Petra, ktorého vychovával sám. Chlapci Zane Mellor († 12), Peter Dodt († 12) a dievčatá Jalailah Jayne-Maree Jones († 12) a Addison Stewart († 11) patrili k prvým potvrdeným obetiam. V priebehu dňa rozsiahlym zraneniam v nemocnici podľahol aj Jye Sheehan († 12). Ďalší ich traja spolužiaci v kritickom stave stále bojujú o život. Štvrté dieťa, hoci utŕžilo vážne poranenia, bolo prepustené do domácej liečby. K nešťastiu prišlo vo štvrtok približne o 10.00 hod. miestneho času na školskom dvore základnej školy Hillcrest v austrálskom meste Devonport na ostrove Tasmánia.

Náhly poryv vetra vyniesol do výšky desiatich metrov nafukovací stan, v ktorom sa v tom čase nachádzalo niekoľko detí. Presnú príčinu toho, prečo hrad vyletel do vzduchu, už vyšetruje tamojšia polícia. Na tlačovke k prípadu však vyšetrovatelia odmietli poskytnúť bližšie informácie. Na otázku novinára, či bola atrakcia pevne upevnená, odvetil komisár Darren Hine, že „to je súčasťou vyšetrovania.“ Doteraz je známe len to, že deti čakali na nafukovací hrad v rade, pričom v ňom ako prví skákali nič netušiaci žiaci zo šiesteho a piateho ročníka. „Všetci súcitíme s rodičmi, ktorých sa to týka, a cítime sa vinní za pocit úľavy, že naše deti neboli zranené,“ uviedla jedna z matiek, ktorej syn mal ísť tesne pred tragédiou na atrakciu.