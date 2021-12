Reaguje na znepokojených občanov: Putin žiada prepracovať zákon o zavedení COVIDpasov

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v piatok vláde prepracovať návrh zákona o zavedení očkovacích preukazov s QR kódom, ktoré majú byť podmienkou vstupu na vymedzené verejné miesta, informovala agentúra TASS.

Podľa Putina je tento zákon dôležitý, pretože zasahuje do všetkých oblastí ruskej ekonomiky a bude sa týkať všetkých ruských občanov. "Žiadam vládu, aby spolu so Štátnou dumou, s Radou federácie, so združeniami zamestnávateľov a podnikateľov a s občianskou spoločnosťou prepracovala zákon o používaní očkovacích preukazov na verejných miestach s ohľadom sa všetky otázky, ktoré znepokojujú našich občanov" uviedol Putin.

Tento zákon musí byť podľa ruského prezidenta presný, jasný a pochopiteľný.

Najvyšší predstaviteľ Ruska zároveň konštatoval, že pandemická situácia v krajine je stále vážna, a zdôraznil, že vláda musí zabezpečiť, aby na zavedenie očkovacích preukazov s QR kódom boli pripravené všetky systémy.



Európska rada o konflikte na Ukrajine: Požiadavka smerom k Rusku a predĺženie sankcií

Spomínaný návrh zákonu vo štvrtok schválila v prvom čítaní dolná komora ruského parlamentu — Štátna duma. Podľa toho návrhu zákona by sa plnoletí občania Ruska museli pri vstupe do obchodov neponúkajúcich tovar každodennej potreby, reštaurácií, kultúrnych inštitúcií alebo na hromadné podujatia preukázať dokladom s QR kódom potvrdzujúcim buď zaočkovanie proti koronavírusu, buď prekonanie ochorenia COVID-19, alebo to, že osoba sa zo zdravotných dôvodov nemôže dať zaočkovať.

Toto opatrenie sa nemá týkať lekární, predajní potravín alebo obchodov, ktoré predávajú produkty každodennej potreby. Presný zoznam prevádzok a miest, ktoré bude možné navštíviť iba s očkovacím preukazom, si však môže každý ruský región zostaviť sám.

V prípade schválenia zákona bude toto opatrenie platiť do 1. júna 2022. Do 1. februára sa budú môcť ľudia, ktorí nemajú očkovací preukaz, preukazovať aj negatívnym výsledkom PCR testu.