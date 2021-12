Valeria chcela byť krásna nevesta, toto ale robiť nemala: Zásadná chyba, pre ktorú preplakala vlastnú svadbu!

Mal to byť zlepšovák, výsledok bol však doslova na zaplakanie.

Ruska Valeria Lipovetsky je krásna žena, no napriek tomu si povedala, že sa na svoj veľký deň vylepší. Keď ju požiadal snúbenec o ruku, bola radosťou bez seba a plánovala si dokonalý svadobný deň. K prípravám teda patril aj jej bezchybný vzhľad. Urobila však jednu zásadnú chybu, ktorá jej pokazila celú svadbu.

Ako informuje britský denník The Sun, mladá Ruska chcela v snehobielych šatách vyznieť ešte viac tým, že bude mať bronzovú pokožku akoby sa práve vrátila zo slnečnej dovolenky. Siahla preto po dostupnejšom riešení ako je cesta do exotiky. Kúpila si totižto samoopalovací sprej, ktorý si bez predošlého skúšania na svoje telo naniesla v deň svadby. To ale robiť rozhodne nemala.

"To bolo prvý a zároveň posledný raz, čo som to urobila," popísala bizarný moment Valeria s tým, že bola celá fľakatá. Vizážistka mala tak plné ruky práce, aby zakryla nielen viacfarebnú pokožku ale aj nevestine slzy. "Preplakala som svoju svadbu," dodala na záver s tým, že sa to stalo ešte v roku 2012, a aj keď, to vtedy brala tragicky, teraz sa na tej spomienke vždy rozosmeje.