Internetom koluje vianočný záber s deťmi, skrýva však kruté tajomstvo: Detail na fotke rozpútal peklo!

Tak táto svokra to poriadne prepískla. Ľudia ju označujú za „zlú“ a „krutú“. Zistíte dôvod, hneď vám to bude jasné.

Ako uvádza portál Daily Mail, žena, ktorej meno nie je známe, zdieľala fotografiu svojich vnúčat, ako sedia pred vianočným stromčekom v nových pyžamách. Všetkým hneď padlo do oka jedno dieťa, ktoré sedí na kraji a ako jediné nemá vzorované vianočné pyžamo ako ostatné vnúčatá. Prečo to tak je?

Ide o dieťa babkinej nevesty, ktoré má ešte z predchádzajúceho vzťahu. Zdá sa, že babka ho už nepovažuje za člena rodiny, a tak mu pyžamo, jednoducho, nekúpila. Pobúrený rodinný priateľ sa s touto fotografiou podelil na sociálnej sieti Facebook, kde ju okamžite začalo komentovať množstvo ľudí. „Niektorí ľudia tam vonku sú bez srdca,“ napísal k fotografii.

„Môj kamarát je ženatý. Svokra kúpila rovnaké pyžamá pre všetky deti OKREM toho, ktoré nepatrí jej synovi. Urobila chybu?“ opýtal sa na Facebooku rodinný priateľ. Babičkiným konaním boli ľudia znechutení a skritizovali jej správanie s tým, že je „krutá“ a označili ju za „čisté zlo“.

„Ako sa môžete k tomuto dieťaťu správať inak ako k ostatným? Je to kruté a neprijateľné,“ napísal jeden človek a doplnil ho ďalší: „Toto je až do špiku kostí hrozné“. „Aj keď to pyžamo nechcela kúpiť, mohla sa ponúknuť, že ho kúpi, ak jej ho rodičia preplatia,“ navrhla v komentári pod fotkou ďalšia osoba.

„Dieťa je dieťa bez ohľadu na to, či je vaše alebo nie. So všetkými by sa malo zaobchádzať rovnako! Aká hanba, že má takú rodinu! Aké malicherné!“ rozčúlil sa ďalší používateľ Facebooku. Mnoho ľudí tiež skritizovalo rodičov za to, že dovolili, aby všetky deti mohli mať rovnaké pyžamo a toho ako jediné nie. „Úplne zle. Nedovolil by som deťom, aby ich mali oblečené a ešte aby sa pri tom fotili,“ tvrdil jeden z používateľov Facebooku. „Vrátil by som jej ich späť a povedal jej, že ich dostanú všetci alebo nikto. Je to také jednoduché. Nikto by nikdy nemal dovoliť, aby sa niekto takto správal k svojim deťom,“ skonštatoval ďalší. Čo si myslíte o správaní tejto babky vy?