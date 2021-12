Česko mení očkovaciu stratégiu: Lehota pre posilňujúcu dávku proti COVID-19 sa skráti

Lehota pre posilňujúcu dávku očkovania proti chorobe COVID-19 sa pre všetkých ľudí v Česku starších ako 18 rokov skráti zo šiestich na päť mesiacov od 19. januára.

Pre starších ako 45 rokov sa lehota skráti už v piatok 17. decembra a pre starších ako 35 rokov 5. januára. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Zatiaľ mohli dostať posilňujúcu dávku vakcíny už po piatich mesiacoch ľudia starší ako 55 rokov a ostatní ľudia až po šiestich mesiacoch. Ľudia očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson majú nárok na posilňujúcu dávku už po dvoch mesiacoch.

Premiér v demisii Andrej Babiš (ÁNO) v stredu uviedol na Twitteri, že chce skrátiť lehotu na preočkovanie proti COVID-19 pre všetkých občanov. Skrátenie lehoty je podľa neho potrebné kvôli šíreniu variantu koronavírusu omikron. "Podľa niektorých štúdií proti nej predstavuje tretia dávka vyššiu mieru ochrany. V Prahe sú navyše aktuálne nevyužité očkovacie centrá, preto si myslím, že by sme to mohli a mali zrealizovať rýchlo," povedal.

Tiež budúci minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) už skôr apeloval na všetkých očkovaných, aby sa nechali preočkovať posilňujúcou dávkou. V rozhovore s ČTK na začiatku decembra uviedol, že do jari budúceho roku, kedy môže hroziť ďalšia vlna epidémie COVID-19, by mali mať všetci očkovaní posilňujúci dávku. Novú vládu koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátov so Starostami a nezávislými (STAN), ktorú povedie predseda ODS Petr Fiala, vymenuje prezident Miloš Zeman v piatok.