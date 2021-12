Dlhé mesiace ju trápil silný kašeľ: Lekári ju odmietali kvôli covidu, až röntgen im otvoril oči

Mladučká zamestnankyňa v opatrovateľskom dome mala viac ako 5 mesiacov silný kašeľ. Spočiatku si myslela, že to je kvôli koronavírusu, avšak keď sa to nezlepšovalo, rozhodla sa vyhľadať pomoc.

Nebolo to však také jednoduché. Ako uvádza portál New York Post, 23-ročná Chloe Girardierová z Británie tvrdí, že mala problém dostať sa na vyšetrenie k lekárovi, pretože jej najskôr zamietol osobné stretnutie. „Stále mi hovorili, že nemám nárok na urgentný termín, pretože mám len kašeľ. Niekoľkokrát sa ma pýtali, či som bola testovaná na COVID-19. Bolo to frustrujúce, pretože stále existujú aj iné choroby a kašeľ nie je len príznakom koronavírusu. Cítila som, že ľudia na mňa zízajú, keď som zakašľala a všetci okamžite predpokladali, že musím mať COVID,“ priznáva Chloe.

V júli dostala nádchu a trápil ju silný kašeľ. Keď kontaktovala lekára, predpísal jej antibiotiká, inhalátory a nejaké ďalšie tabletky. Po siedmich návštevách lekára si Chloe všimla, že jej ide dole aj ručička na váhe. Vyžiadala si röntgen hrudníka, aby zistila, čo spôsobuje jej kašeľ. A vtedy to bolo úplne jasné. Nekonečný kašeľ bol príznakom niečoho oveľa horšieho.

Lekár jej na hrudníku našiel hmotu, ktorá mala viac ako 10 centimetrov. Diagnóza bola strašná, 23-ročná Chloe má rakovinu. Konkrétne má Hodgkinov lymfóm, zriedkavú rakovinu lymfatického systému, ktorá spôsobuje príznaky ako pretrvávajúci kašeľ, svrbenie kože, chudnutie, nočné potenie a horúčku. Lekári jej naplánovali intenzívnu chemoterapiu na 20. decembra, teda len pár dní pred Vianocami.

„Podávam sťažnosť na mojich lekárov, pretože si myslím, že ma kvôli môjmu veku dlho odmietali. Počula som o tomto druhu rakoviny, pretože som poznala niekoho, kto ju mal, a našťastie je to jedna z najjednoduchších rakovín na liečbu. Takže som si istá, že sa úplne uzdravím. Nemala som žiadne hrčky ani žiadne iné viditeľné znaky okrem neustáleho kašľa,“ povedala Chloe. „Keby som netlačila na röntgen hrudníka, možno by som stále nemala diagnózu,“ poznamenala.

Chloe si práve kúpila dom so svojím partnerom Jackom Dunnom (24) a podľa jej slov jej je ľúto, že na chorobu neprišli o niečo skôr. „Keby to lekári zistili rýchlejšie, nepotrebovala by som takú intenzívnu chemoterapiu. Pripravila som sa na ňu, ale najťažšia časť pre mňa bude strata vlasov. Každé ráno si upravujem vlasy a nevychádzam z domu bez maskary, takže prísť o ne bude ťažké,“ povedala 23-ročná bojovníčka.

Slová lekárov ju poriadne zaskočili, avšak ona je odhodlaná bojovať. Snaží sa apelovať aj na ďalších mladých ľudí a povzbudiť ich k tomu, aby sa dožadovali odpovedí, ak vedia, že niečo nie je v poriadku.