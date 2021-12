Čašníčka dostala šialené sprepitné: To, čo sa stalo potom, nečakala ani v najhoršom sne

Tak takúto pracovnú zmenu rozhodne nečakala. Čašníčka Ryan a jej kolegyňa obsluhovali počas Mikuláša viac ako 40 hostí, ktorí boli na párty v americkom štáte Arkansas. Neuveriteľné, čo sa potom stalo.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Ako uvádza portál New York Post, každý hosť, ktorý bol v ten večer na párty, sa zložil po 100 dolárov na sprepitné. Celková vyzbieraná suma dosiahla šialených 4 400 dolárov (3 890 eur) a mala ísť obom čašníčkam. „Vedeli sme, že čašníčky boli pandémiou COVID-19 tvrdo zasiahnuté, a tak sme im to týmto chceli vrátiť,“ povedal pre médiá Grant Wise, ktorý bol v tom čase v reštaurácii.

Manažér reštaurácie však nariadil čašníčke Ryan Brandt, aby sa s peniazmi rozdelila aj s ďalšími kolegami, ktorí v tom čase ale nepracovali. „Povedal mi, aby som hotovosť, ktorú som dostala, odovzdala vedúcemu zmeny a nechala si z nej len 20 percent,“ povedala Ryan, ktorá v reštaurácii pracuje už viac ako 3 roky. Keď sa o tejto situácii dozvedel hosť pán Grant Wise, okamžite zakročil.

Od reštaurácie si vypýtal späť všetky peniaze a následne osobne odovzdal čašníčke Ryan 2 200 dolárov, čo je v prepočte približne 1 945 eur. Na druhý deň dostala padáka.

Vodičku autobusu vyhodili po 34 rokoch: Dôvod, ktorý postavil na nohy aj celebrity!

„Vyhodili ma cez telefón. Robila som tam 3 aj pol roka a bolo to pre mňa naozaj srdcervúce. Najmä preto, že nemám pocit, žeby som urobila niečo zlé,“ poznamenala Ryan. Reštaurácia Oven and Tap vo vyhlásení uviedla, že Ryan bola prepustená z dôvodov, ktoré nesúvisia s incidentom so sprepitným a že „plne rešpektujú“ žiadosť štedrých hostí, aby peniaze smerovali čašníčkam. „Z úcty k naším vysoko ceneným členom tímu nediskutujeme o detailoch týkajúcich sa ukončenia pracovného pomeru zamestnanca,“ dodala reštaurácia.