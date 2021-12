Vodič vrazil autom do karnevalového sprievodu, zranil desiatky ľudí: Dostal doživotie!

Nemecký súd odsúdil na doživotie 31-ročného muža za to, že vlani v západonemeckom meste Volkmarsen vrazil so svojím autom do karnevalového sprievodu, pričom zranil desiatky ľudí vrátane 20 detí. Informovali o tom vo štvrtok agentúry DPA a Reuters.

"Okresný súd v Kasseli uznal 31-ročného muža za vinného z viacnásobného pokusu o vraždu, ktorého sa dostupil v 88 bodoch," citovala z rozsudku DPA. Muž bol uznaný za vinného z toho, že "naschvál nasmeroval svoje auto" do veľkej skupiny ľudí s úmyslom zabiť ich. Doživotie je v Nemecku najprísnejším možným trestom. Súd v Kasseli uznal mužovu vinu za "vážnu", čo znamená, že jeho trest nebude po 15 rokoch automaticky prehodnotený na podmienečné prepustenie, uviedol webový portál Tagesschau.de. K incidentu došlo 24. februára 2020. Po útoku boli z dôvodu zvýšenej opatrnosti zrušené všetky karnevalové sprievody v Hesensku. Ako doplnila agentúra Reuters, oslavy karnevalu sú mimoriadne obľúbené v častiach západného Nemecka, najmä v Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe či v Mainzi. Na pouličných sprievodoch sa v časoch pred koronavírusovou pandémiou zúčastňovali desiatky tisíc ľudí. Volkmarsen je malé mesto s približne 6800 obyvateľmi nachádzajúce sa v okrese Waldeck-Frankenberg. Od Kasselu je vzdialené zhruba 30 kilometrov.