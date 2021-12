Nové opatrenia: Francúzsko pre omikron sprísni pravidlá pre cestovanie z a do Británie

Francúzsko od tohto víkendu sprísni opatrenia pre cestujúcich z a do Británie po tom, ako v tejto krajine rapídne stúpol počet nových prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron.

Vo štvrtok to oznámila francúzska vláda, informovali agentúry Reuters a AFP. Nové opatrenia napríklad skracujú platnosť antigénových a PCR testov na koronavírus zo 48 hodín na 24 hodín. Okrem toho tiež budú obmedzené dôvody, pre ktoré môžu ľudia z Británie do Francúzska vycestovať. Od polnoci z piatka na sobotu sa bude od ľudí "cestujúcich z alebo do Británie vyžadovať, aby svoju cestu absolvovali len v prípade vážnych dôvodov", uviedla vo vyhlásení francúzska vláda. Vzťahuje sa to na zaočkované i nezaočkované osoby.

"Cestovanie za turizmom a prácou bude obmedzené pre ľudí, ktorí nie sú občanmi Francúzska alebo inej európskej krajiny, rovnako ako aj pre ľudí, ktorí nemajú vo Francúzku trvalé bydlisko," uviedol hovorca francúzske vlády Gabriel Attal. Cestujúci, ktorí prídu do Francúzska z Británie, sa budú musieť zaregistrovať prostredníctvom aplikácie a absolvovať sedemdňovú izoláciu. Tú však budú môcť ukončiť po dvoch dňoch na základe negatívneho výsledok testu, ktorý absolvovali po príchode do Francúzska.

"Našim cieľom je, čo možno najviac obmedziť šírenie omikronu na našom území," uviedol Attal. Británia v stredu zaznamenala rekordných 78.610 nových prípadov nákazy, čo je približne o 10.000 viac ako predošlé maximum z januára. Vo väčšine zasiahnutých regiónov v Británii sa počet prípadov nákazy omikronom zvýšil na dvojnásobok za menej než dva dni. Obzvlášť pozoruhodné tempo rastu nakazených týmto variantom zaznamenali v Londýne a Manchestri.