Chlapček mal Covid, previezli ho vo vážnom stave do nemocnice, s jednou vecou však nik nerátal: Krutý zvrat!

Deväťročný Brit Josh Asbury sa nakazil koronavírusom, jeho rodičia ani len netušili, že práve Covid odhalí vážny zdravotný problém.

Chlapček mal po prekonaní ochorenia zdravotné problémy. Josh bol unavený a stále nemal chuť do jedla. Lekári ho po ošetrení poslali domov s tým, že má postcovidový syndróm. Andy (30) a Heather (29) si však na svojom synovi neskôr všimli ďalšie podozrivé príznaky. Josh sa sťažoval na bolesť chrbta v oblasti pod lopatkou. Všeobecný lekár mu pri vyšetrení objavil podozrivý nález. Chlapec mal na pľúcach takzvané vzduchové vrecká. Zdravotný stav chlapca sa prudko zhoršil o dva mesiace, keď sa nemohol už nadýchnuť a do nemocnice ho prevážala záchranka.

Lekári v nemocnici zistili, že chlapcovi kolabujú pľúca, príčina bola desivá. Počas operácie si lekári všimli, že pacientovi na hrudi rastie 12-centimetrová hrčka. Pacientovi diagnostikovali lymfoblastickú leukémiu. Krutá správa Joshových rodičov úplne zdrvila. "Je ťažké vysvetliť ten pocit, keď vám ako rodičovi povedia, že vaše dieťa má rakovinu," cituje slová zlomeného otca portál metro.co.uk. Josh začal okamžite podstupovať chemoterapiu, ktorá má trvať tri a pol roka. Rodičia veria, že ak by chlapec nedostal Covid, jeho rakovinu by tak skoro neodhalili. "Nikdy nebudeme presne vedieť, či Covid jeho chorobu neurýchlil, no veľa ľudí vraví, že práve Covid zachránil jeho život," dodal chlapcov otec. Po chemoterapii sa chlapčekov nádor začal zmenšovať, čo celej rodine dodalo obrovskú nádej.