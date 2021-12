Jana podozrievala manžela Adama, že tajne pije: Čo sa dialo v skutočnosti, šokovalo všetkých

Pastor Adam Stump (40) z amerického Pittsburgu chodil domov opitý, smrdel od alkoholu a plietli sa mu slová.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Manželka Jana (37) ho podozrievala, že je tajný alkoholik, hoci jej muž popieral, že by čokoľvek vypil. Neraz bol agresívny alebo niekde zaspal. Žena Adamovi uverila, že nepije, až keď ich jedného dňa zastavili policajti a dali mu ako vodičovi fúkať. Pastor nafúkal, hoci aj jeho manželka po celom dni strávenom spolu vedela, že žiaden alkohol neužil.

,,Zozačiatku mi Jana neverila, že nepijem. Myslela si, že niekde schovávam fľaše,“ povedal Adama. ,,Bolo príšerné pre ňu žiť v domnení, že žijem dvojitý život. Rozprával som pomaly a skomolene, mával som dokonca okno – chodil som a rozprával, no neskôr som si to nepamätal,“ hovorí.

Párkrát ho manželka dokonca našla ležať na zvláštnych miestach, na záhrade či v pivnici, a on netušil, ako sa tam dostal. Vyhľadal doktorov, no aj tí si mysleli, že musí byť alkoholik. Až testy vo februári 2021 odhalili, že má zriedkavú diagnózu – jeho telo samé od seba premieňalo sacharidy na alkohol a on tak bol skutočné opitý.

Diagnóza sa nazýva fermentnačný syndróm čriev alebo aj ,,choroba opitosti“. Štvornásobný otec si myslí, že mu poruchu mohlo spustiť predchádzajúce užívanie antibiotík. Adam teraz vylúčil sacharidy zo svojho jedálničku a konzumuje len vajíčka, kuracie či hovädzie mäso, steaky a syry.

,,Bral som kvôli tomu tiež lieky a veľa vitamínov. Bolela ma však hlava, preháňalo ma a mal som kŕče v žalúdku, pretože moje telo si vyžadovalo alkohol,“ cituje muža Mirror. Obmedzenú stravu bude mať do konca života. ,,Je to malá daň za to, aby som bol zdravý, takže ma neprovokuje, keď vidím ostatných jesť a piť iné veci. Stojí to za to, aby som bol dobrý manžel a otec,“ uzatvára.