Tatranská chata sa musí zbaviť svojich mačiek: Nariadenie ochranárov vyvolalo búrku

Správa poľského Tatranského národného parku nariadila prevádzkovateľom jednej z horských chát, aby sa zbavili svojich mačiek.

Podľa ochranárov ide o živočíšny druh, ktorý je cudzincom v tatranskej prírode, napísal na svojich internetových stránkach denník Gazeta Wyborcza. Dve mačky v chate na Hali Kondratowej robili spoločnosť výletníkom, tá menom Fanta dokonca v novembri zdolala horu Giewont a sama sa vrátila domov. Avšak tento týždeň prevádzkovatelia chaty informovali, že musia mačky ponúknuť na adopciu, pretože istá turistka sa na nich sťažovala na správe Tatranského národného parku.

Do toho je zakázané vodiť zvieratá, ktoré nepatria do tamojšieho ekosystému. Výnimkou sú pastierske a vodiace psy a psy určené na vyhľadávanie ľudí zavalených pod lavínou. Správa o nútenom sťahovaní mačiek z chaty vyvolala na sociálnych sieťach búrlivé reakcie. Jedni rozhodnutia správy národného parku kritizovali, iní chválili, iní zase obviňovali prevádzkovateľa chaty, že mačkám ubližovali, pretože ich vypúšťali do snehu a mrazu. Pritom kocúr menom Filemon do nej prišiel sám a aj keď ho niekoľkokrát odviezli do Zakopaného, ​​vždy sa vrátil.

Pre neho sa už nový domov mimo národného parku vraj podarilo nájsť. Mačka Fanta sa však medzitým stratila, živá a zdravá sa vrátila až po dvoch dňoch. "S ohľadom na bezpečnosť mačiek" jej majitelia o nej ani Filemonovi nezverejňujú žiadne informácie. Gazeta Wyborcza píše, že Tatranský národný park ročne navštívi okolo štyroch miliónov ľudí. Tento rok v auguste ochranári na ceste vedúcej k jazeru Morskie Oko zastavili turistov z Nemecka, ktorí si na výlet vyrazili s opicou. Výletníci sa museli vrátiť.