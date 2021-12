Muž počas túry zbadal na oblohe zvláštnu postavu: Stuhol na kameň! Len sa na to pozrite

Thomas a jeho priatelia si chceli vychutnať krásnu prírodu, a tak sa vybrali na túru. To, čo tam zažili, budú rozprávať aj svojim vnúčatám.

Ako uvádza portál Mirror, 39-ročný Thomas Swallow s kamošmi liezli na kopec Great End v pohorí Lake District v Británii. Aj keď ich išlo viac, Thomas bol trochu rýchlejší a išiel dopredu. Keď sa ocitol v prírode úplne sám, uvidel niečo, čo mu nahnalo husiu kožu. Podľa jeho slov si myslel, že vidí ducha. Z ničoho nič zbadal postavu, ktorá sa vynárala z oblakov. Nebolo mu všetko jedno.

Keď sa však zahľadel lepšie a opadlo prvotné zdesenie, uvedomil si, že ide len o optický klam. To, čo videl, bol jeho vlastný odraz, ktorý sa mu odzrkadľoval. „Trochu ma to zaskočilo. Je to naozaj krásne. Vyzerá to ako postava vznášajúca sa do neba. Bol to zvláštny, neskutočný a naozaj krásny moment,“ opisuje svoje pocity Thomas. Takéto niečo nezažije len tak hocikto, pozorne čítajte!

„Pozeral som sa z vrcholu do rokliny, slnko bolo za mnou a jasne svietilo. Bol zamračený deň, takže sa oblaky pohybovali. Keď som sa pozrel hore, videl som vo vzduchu častice vlhkosti a videl som svoj tieň uprostred dúhy,“ pokračuje Thomas a dodáva, že si ten okamih nesmierne vychutnal. Jedným dychom dodal, že „nikdy predtým nič podobné nevidel“.

Fantastický okamih sa mu podarilo aj odfotiť. „Ľudia mi hovorili, že je to úžasný a krásny záber a že vyzerá ako postava vznášajúca sa k oblohe,“ povedal. Keď zvláštny úkaz uvidel a zistil, čo sa deje, okamžite zakričal na svojich priateľov, aby ho dobehli. „Nakoniec prišli a boli tiež ohromení. Bol to naozaj dobrý moment. Stáli sme tam a sledovali to 10 až 15 minút. Som rád, že som mal pri sebe telefón, aby som to mohol aj odfotiť,“ dodal.

To, čo Thomas videl, keď liezol na Great End v Lake District, bola vzácna optická ilúzia známa ako Brockenský prízrak alebo aj gloriola na hmle. Keď budete najbližšie v horách, poriadne sa rozhliadnite. Možno sa usmeje šťastie aj na vás.