Žena dojčila na palube lietadla: Keď zistíte koho, pre istotu si to prečítate ešte raz

Žena, ktorá nedávno cestovala americkou leteckou spoločnosťou Delta, urobila počas letu poriadny rozruch. Spolucestujúci len neveriacky krútili hlavami.

Ako uvádza portál New York Post, neznáma žena cestovala lietadlom z mesta Syracuse v štáte New York do Atlanty. Počas letu bola na palube lietadla letuška Ainsley Elizabeth, ktorá sa na internete podelila s tým, čo sa tam 13. novembra stalo. „Jedna žena mala takú tú mačku bez srsti, ktorá bola zavinutá v deke. Vyzeralo to akoby mala dieťa,“ začala opisovať celú situáciu Ainsley.

Žena následne podľa jej slov vytiahla prsník a začala svoju bezsrstú mačku dojčiť priamo na palube lietadla. Letuška jej opakovane hovorila, aby s tým prestala a dala mačku späť do klietky, avšak žena to odmietala urobiť. „Nechcela ju dať späť do prepravky a mačka škriekala ako o život,“ dodala letuška.

Susedia odpratali ulice a postavili si snehuliaka, čo ich čakalo na druhý deň, je hrozné: Odkaz Slovenky si treba prečítať!

O tom, čo sa na palube deje, informovala kolegov zo spoločnosti Delta, ktorí sú známi ako „Delta’s Red Coat team“. Ide o elitných expertov na zákaznícky servis na letiskách, ktorých možno identifikovať vďaka ich červeným kabátom. Sú špeciálne vyškolení na to, aby riešili neustále problémy zákazníkov.

Ainsley dodala, že po pristátí sa do celého incidentu zapojila aj ochranka, ktorá na ženu čakala, avšak nemá ďalšie informácie o tom, ako to celé skončilo.