Historický okamih! Sonde Parker sa podarilo v súvislosti so Slnkom niečo prelomové

Prvýkrát nejaké vesmírne plavidlo preletelo vonkajšou atmosférou Slnka. Podarilo sa to sonde Parker ešte v apríli, no analýza údajov to potvrdila až teraz.

Sondu Parker vypustili pred tromi rokmi a letí obrovskou rýchlosťou 500-tisíc km/h. To jej umožní nakrátko vletieť do slnečnej koróny, čo je plazmová atmosféra okolo našej hviezdy. Údaje potvrdili, že sa to sonde podarilo už trikrát. Naplánované má ďalšie prelety, vždy bližšie a bližšie k Slnku. Sonda má veľký tepelný štít, za ktorým sa ukrývajú prístroje. Tie zachytili, že v koróne sa častice správajú úplne inak ako mimo nej. Koróna siaha až do vzdialenosti 13 miliónov km od povrchu Slnka. Vedci dúfajú, že získané údaje im pomôžu pochopiť, ako sa koróna môže zahriať až na milión stupňov, kým povrch Slnka má „len“ 6 000 stupňov. Rovnako by to mohlo objasniť mechanizmus, akým častice v koróne prudko akcelerujú a vytvárajú slnečný vietor.



Raketa spoločnosti Blue Origin absolvovala tretí úspešný let s posádkou: Sledujte, kto bol na palube