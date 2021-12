Francúzsko varuje Rusko pred obrovskými dôsledkami: Ak zaútočíte na Ukrajinu, budete pykať

Francúzsko v stredu varovalo Rusko pred vážnymi odvetnými opatreniami zo strany Západu v prípade, že sa rozhodne napadnúť Ukrajinu.

Informovala o tom agentúra AFP. "Ak by došlo k ďalšiemu útoku na územnú celistvosť Ukrajiny, malo by to obrovské strategické dôsledky. Za to všetko by Rusko zaplatilo veľmi významnú cenu," povedal pred poslancami parlamentu v Paríži francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

Kyjev aj Západ obviňujú Moskvu z toho, že zhromaždila pri ukrajinských hraniciach desaťtisíce vojakov s úmyslom napadnúť Ukrajinu. Kyjev sa domnieva, že k možnej eskalácii, prípadne invázii, by mohlo dôjsť koncom januára 2022. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o bežné presuny vojakov. Deklaruje tiež, že na svojom území má právo robiť si, čo chce.

Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov nachádzajúci sa na severnom pobreží Čierneho mora. Tento krok medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo. V ten istý rok promoskovskí separatisti ovládli časti dvoch východoukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, a vyhlásili tam samozvané odštiepenecké republiky.