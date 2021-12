Sacharovovu cenu pre Navaľného prevzala jeho dcéra: Takto reagujú slovenskí europoslanci

Tohoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú Európsky parlament udelil ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému, v stredu v Štrasburgu prevzala jeho dcéra Darja Navaľná.

Slovenskí europoslanci z hlavných politických frakcií EP uviedli, že cena je v správnych rukách. Ivan Štefanec (KDH) v tejto súvislosti povedal, že sloboda názoru a presvedčenia sú základom vyspelej civilizácie a demokracie. "Je to niečo, na čo môžeme byť v Európe hrdí, no často zabúdame na tento dar slobody. Aj preto som veľmi rád, že sme ocenili práve Alexeja Navaľného, ktorý roky zápasí s autokratickým režimom Vladimíra Putina", uviedol. Putinov režim je podľa neho diktátorský a potláča ľudské a občianske práva, proti čomu bojujú aktivisti ako Navaľnyj. "Som hrdý na to, že sme ich prácu mohli oceniť v europarlamente. Cena pre Navaľného je cenou pre všetkých statočných ruských občanov," konštatoval Štefanec.

Monika Beňová (Smer-SD) uviedla, že Navaľného aktivity ho stáli slobodu a v súvislosti s pokusom o jeho otrávenie, takmer aj život. "V slobodnej krajine a v regulárne fungujúcom systéme by mal možnosť zúčastňovať sa na férovej politickej súťaži a nie byť nespravodlivo väznený".



Západné krajiny vyjadrili na pôde OSN podporu Ukrajine, vyslovili aj varovania: Ostrá reakcia ruskej strany

Vladimír Bilčík (SPOLU) povedal, že Sacharovova cena nie je len o politickej symbolike, lebo má silu meniť veci. "Niekde a niekedy to síce trvá, ale je to silný politický nástroj pre ľudí, ktorým ide často o život. Práve preto som podporil udelenie ceny Navaľnému. Verím, že jej získanie mu pomôže dostať sa z ruského väzenia na slobodu, podobne ako pred niekoľkými rokmi táto cena pomohla dostať sa z ruského väzenia ukrajinskému režisérovi Olegovi Sencovovi," povedal.

Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že udelenie Sacharovovej ceny nevyrieši problém Navaľného ani Ruska a tamojšej demokracie, ale "je to jasný signál, na ktorej strane EÚ stojí".