Utrápení rodičia varujú: Obľúbená detská hračka spôsobila ich dcérke problémy na celý život

Rodičia varujú pred obľúbenou detskou hračkou, po tom, čo ich dieťatko utrpelo poranenie mozgu.

Mama Ashley a jej manžel Jonathon zostali znepokojení postupnými zmenami, ktoré si začali všímať u svojho desaťmesačného dieťatka. Ako informuje portál The Sun, úplne zdravé dievčatko čoskoro prestalo pokojne spávať a na tvári sa mu objavili vyrážky, čo znepokojnenie rodičov len zhoršilo. Po návšteve lekára, boli rodičia pokojnejší. Ten ich obavy zahnal, vraj je ich dcérka v poriadku.

Mama na videu na TikToku hovorí o tom, že niekoľko týždňov po návšteve lekára začalo bábätko v noci náhle zvracať. V panike dieťa zobrali do nemocnice, a už len sledovali, ako na ich dcérke robia nespočetné množstvo testov. Lekári však nedokázali prísť na to, čo s dcérou je. Doktori sa preto rozhodli, že prevedú takzvanú vyšetrovaciu operáciu, aby prišli na to, čo spôsobuje tieto zvláštne symptómy. Urobiť túto operáciu bolo veľmi dobrým nápadom.

V žalúdku dieťaťa našli detskú hračku – korálky do vody. Korálky kúpili svojej staršej, 6-ročnej dcére, ako darček k narodeninám, no nedovolili, aby sa s nimi hralo aj bábätko. „Hračka nemala žiadny varovný štítok, dokonca ani pokyny, ako s ňou zaobchádzať,“ opisuje svoje rozhorčenie mamička Ashely. „Dievčatá majú oddelené ihriská, každá sa hrá so svojimi hračkami. Urobili sme všetko správne,“ obhajuje seba a svojho manžela. Rodičia nevedeli, že ich dieťa korálky prehltlo, až kým ich z nej nevytiahli lekári.

Spomínaná hračka je vyrobené z polyméru absorbujúceho vodu. Je to obľúbená hračka, ktorá podporuje zmyslové vnímanie detí. Keď ich vložíte do vody, svoj objem zväčšia. Po tom, čo lekári previedli úspešnú operáciu, stav dieťaťa sa začal rýchlo zlepšovať, začalo dokonca aj priberať na váhe. „Po operácií vyzeralo všetko super. No potom sa rozpútalo ozajstné peklo,“ opisuje Ashely.

Zronená mamina zistila, že sa u jej dcérky vyvinula toxická mozgová encefalopatia v dôsledku nebezpečnej chemickej látky, akrylamidu, ktorá sa používa v korálkach. „Časť našej dcéry je preč, zomrela. Mala poranenie mozgu. Bolo to veľmi náhle, bez varovania a navždy to zmenilo priebeh jej života, ako aj našej rodiny. Zmenilo ju to. Chodí inak, hovorí inak, inak komunikuje, dokonca aj spí iným spôsobom,“ so smútkom hovorí mamička. Dieťatko bude tragické následky pociťovať po zvyšok svojho života.

Teraz sa mama Ashley snaží zvýšiť povedomie o katastrofických dôsledkoch, ktoré môže spôsobiť hračka, napriek tomu, že sa predáva, ako netoxická. Vytvorila dokonca i webovú stránku, kde informuje ďalších rodičov. „To, ako sú obviňovaní rodičia a opatrovatelia detí, ktorým sa stalo niečo podobné, je veľmi znepokojivé. Guľôčky, korálky do vody, by nemali byť hračkami. Nemali by sa predávať pre deti! Náš príbeh je varovaním pre ostatných.“ Vyjadruje svoje rozhorčenie.