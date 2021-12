Muž zomrel v práci v sklade: Pred smrťou poslal správu, z ktorej každého zamrazí

Jedna z obetí, ktoré zahynuli v sklade spoločnosti Amazon v americkom štáte Illinois, stihla pred osudným zúrením tornáda ešte napísať svojej priateľke. Muž v nej priznal, že spoločnosť mu nariadila, aby svoju cestu domov odložil a počkal, kým búrka skončí.

Príbeh spomína portál New York Post. „Dostala som od neho textové správy. Vždy mi dal vedieť, keď napĺňal nákladné auto, keď sa pripravoval na cestu späť. Sms znela: „Amazon ma nenechá odísť, kým sa neprevalí búrka,“ povedala v nedeľu pre The Post jeho priateľka Cherie Jones, s ktorou je 13 rokov. Povedala, že správa bola odoslaná 16 minút predtým, ako sa tornádo skladom prehnalo. Pár žil v neďalekom Collinsville, ktorý je podľa Jonesovej vzdialený asi 13 minút od skladu, kde jej priateľ pracoval.

"Počuli sme, že tornádo začalo až o 8:39, takže mal 20 minút na to, aby sa dostal domov," povedala. „Poslala som mu správu, že predsa vie, kde bývame, že to je kúsok a vtedy bol ešte len blesky. Odpoveď som od neho už nedostala,“ opisuje zronená Cherie. Virden, ktorý pre Amazon pracoval päť mesiacov, bol otcom štyroch detí. Na otázku, či viní Amazon z jeho smrti, Cherie s povzdychom odpovedala: „V skutočnosti nie. Ale je to taká zvláštna situácia. Čo keby ho nechali odísť? Mohol sa dostať domov."

Amazon uviedol, že lokalita Edwardsville dostala varovanie pred tornádom prostredníctvom rôznych upozornení a tím na mieste v tom čase pracoval na tom, aby sa čo najviac pracovníkov dostalo do určenej oblasti prístrešia.

Jeho žena povedala, že sa mu práca vo firme páčila, pretože mohol pracovať vonku. Virden bol veterán americkej armády, ktorý slúžil v Iraku. Tam, menej než 200 metrov od neho, vybuchla strela. „Mal veľké štastie. Vtedy bol zmierený s tým, že tam zomrie.“ povedala Jones.

Amazon už predtým zakázal pracovníkom mať svoje telefóny na skladových poschodiach, čím nútil zamestnancov nechať telefóny vo svojich vozidlách alebo v zamestnaneckých skrinkách – od tejto zásady spoločnosť počas pandémie ustúpila. „Po týchto úmrtiach už naozaj neexistuje spôsob, aby som Amazonu uverila, že ma udrží v bezpečí. Ak znova zavedú pravidlo, že mobily musíme nechať v skrinke, rezignujem,“ povedal jeden zo zamestnancov spomínanej spoločnosti.

Hovorca Amazonu Kelly Nantel vo vyhlásení v nedeľu uviedol: „Sme hlboko zarmútení správou, že členovia našej rodiny Amazon zomreli v dôsledku búrky v Edwardsville. Naše myšlienky a modlitby sú s obeťami, ich blízkymi a všetkými, ktorých zasiahlo tornádo. Chceme tiež poďakovať všetkým prvým ľuďom, ktorí pomáhali za ich nepretržité úsilie na mieste činu. Pokračujeme v poskytovaní podpory našim zamestnancom a partnerom v tejto oblasti.“