Rusi predpovedajú vojnu s Ukrajinou: Kedy k nej má prísť?

Viac ako 75 percent opýtaných Rusov nevylučuje, že napätie v blízkosti východných hraníc Ukrajiny by mohlo prerásť do vojny s Ruskom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu rešpektovaného ruského Analytického centra Jurija Levadu, známeho ako Centrum Levada, ktorý bol venovaný vyostrovaniu konfliktu v Donbase. Informoval o tom v utorok spravodajský web Meduza.

Tri percentá opýtaných sa domnievajú, že k vojne nevyhnutne dôjde. Približne každý tretí respondent (36 percent) si je istý, že konflikt je dosť pravdepodobný. Podľa ďalších 38 percent je naopak vojenská konfrontácia nepravdepodobná a ďalších 15 percent opýtaných uviedlo, že takáto možnosť je úplne vylúčená. Presne polovica opýtaných považuje za iniciátorov vyhrotenia situácie na východe Ukrajiny Spojené štáty americké a krajiny NATO. Túto verziu vývoja udalostí podporilo 61 percent opýtaných nad 55 rokov, ale iba štvrtina (24 percent) respondentov vo veku 18-24 rokov. Telefonát medzi Putinom a Macronom: Na tomto šéf Kremľa neústupne trvá! Šestnásť percent opýtaných označilo za vinníka eskalácie Ukrajinu. Tento názor vyjadrili najmladší účastníci prieskumu - ľudia do 24 rokov. Ďalšie štyri percentá respondentov sa domnievajú, že iniciátorom eskalácie je Rusko a podľa troch percent sú za ňou dve medzinárodne neuznané proruské ľudové republiky vyhlásené v Donbase - Donecká a Luhanská. O hromadení ruských jednotiek na východnej hranici Ukrajiny sa hovorí už niekoľko týždňov. Podľa zdrojov západných médií by mohlo dôjsť k invázii na Ukrajinu začiatkom roku 2022. O zhoršení situácie na rusko-ukrajinskej hranici sa v ostatnom čase diskutovalo na rokovaniach ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Joea Bidena, ako aj počas telefonátu Putina s britským premiérom Borisom Johnsonom. Spojené štáty americké a krajiny G7 varovali Rusko pred hrozivými následkami v prípade útoku na Ukrajinu. Z prieskumu Všeruského centra na prieskum verejnej mienky (VCIOM) vyplýva, že väčšina Rusov (52 percent) zároveň považuje ukrajinský národ za bratský, ďalších 31 percent opýtaných označilo svoj postoj za neutrálny a len 11 percent deklarovalo, že Ukrajinci sú voči Rusom nepriateľskí. Na verdikt voči Cichanovskému reagujú viacerí politici: Je to osobný nepriateľ Lukašenka