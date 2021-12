Tak toto dcéra Kim Kardashian poriadne prehnala: Odhalila mamino tajomstvo naživo!

Účet na TikTok založili pred viac ako dvoma týždňami a za ten krátky čas si celebrita a najstaršie z jej štyroch detí nazbieralo viac, ako 2,1 milióna sledovateľov a ich počet stále rastie.

Ako spomína portál Daily Mail, Kim sa však nestíhala čudovať, keď zistila, že North, jej dcéra začala na TikToku živé vysielanie a s mobilom sa prechádzala po ich luxusnom dome. Dievča dokonca ukázalo, ako jej mama Kim odpočíva v posteli. Vďaka nezbednej North sme tak mali možnosť vidieť luxus, ktorým sa pýši ich rodinné sídlo.

Jednou z prvých miestností, kde malá šikovnica zamierila bola asi jej vlastná detská izba. Vládol v nej ružový motív, ktorý výrazne kontrastoval s minimalistickým štýlom, ktorým sa nesú ostatné izby domu. Počas svojej prechádzky po dome sa rozpráva s ostatnými deťmi v dome, vrátane svojich súrodencov. North im oznámila: „Poďme dolu, pozrieme sa na tú vec, čo sme prenajali.“ Na mysli mala jednu z dekorácií súvisiacich s novým pokračovaním animovaného filmu Sing.

Svojich komplicov vyzvala, aby povedali „áno“, ak sa chcú pochváliť týmito dekoráciami, dokonca pred odhalením ozdôb začali odrátavať „tri, dva, jedna“. Deti potom striedavo predvádzajú rôzne postavičky z hudobnej komédie, ktorá mala premiéru v Los Angeles v rovnaký deň, no do kín po celej krajine by sa mala dostať 22. decembra. Jeden z malých chlapcov však detské radovánky preruší s krikom: „North vysiela naživo, North vysiela naživo, North vysiela naživo! To nie je fér, nemôžeme vysielať naživo.“

Krátko na to, šibalka vysielanie preruší. O pár chvíľ neskôr North nahrala 11 sekundový záznam, kde sa matke prizná, že robí živé vysielanie. Kim, jej mama a zakladateľka značky Skims, leží v posteli a nahnevaným tónom kričí na svoju dcéru: „Nie! Vieš, že nemáš dovolené vysielať naživo!“ Mladučná North asi pochopila, že prekročila hranicu, tak sa v rýchlosti rozlúčila a vysielanie prerušila. V pozadí sme ešte mohli počuť, ako sa Kim neznámeho ženského hlasu pýta: „Naozaj je naživo?“

Živé vysielanie je momentálne zazdieľané na instagramovom účte Kardashian News s popisom: „Dúfam, že sa Kim na dcéru nebude hnevať, pretože mám pocit, že až teraz som pochopil, že Kim je obyčajný človek, tak, ako my ostatní.“