Vedci majú obavy: Čo sa deje s ľadovcom na Antarktíde, môže mať ďalekosiahle následky

Plávajúca časť jedného z najväčších ľadovcov na Antarktíde nazvaného Thwaites by sa mohla v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch "rozpadnúť ako čelné sklo od auta," varujú americkí a britskí vedci, ktorí ľadovec o veľkosti Floridy dlhodobo študujú.

V takom prípade by mohli doteraz bezpečne zadržiavané pevninské časti ľadovca stratiť svoju oporu a začať skĺzavať do oceánu, čím by sa zrýchlilo zvyšovanie celosvetovej hladiny morí, píšu britské a americké médiá. Plávajúcu časť ľadovca Thwaites doteraz vedci považovali za jeho najstabilnejšiu časť. Otepľujúce sa vody miestnych morí však ľadovec doteraz nevídaným spôsobom narúšajú. Podľa satelitných snímok urobených v novembri sa v dôsledku tohto javu objavujú na plávajúcej časti ľadovca veľké trhliny, podobné takzvaným pavučinám na rozbitých čelných sklách automobilov.

Podľa vedcov hrozí, že sa tieto pukliny v jednej chvíli rozšíria po celej dĺžke plávajúceho ľadu, ktorý sa následne rozlomí na stovky plávajúcich ľadovcov. Stať by sa to mohlo už o niekoľko rokov. Samotný rozpad by na hladinu svetových oceánov zatiaľ vplyv nemal, pretože tento ľad pláva v mori už teraz. Jeho rozlomením by však zmizla "brzda", ktorá drží na pevnine obrovské množstvo ľadu vo východnej časti ľadovca, ktorá by sa zrejme začala sunúť do oceánu. Ľadovec Thwaites pritom obsahuje dostatočné množstvo vody na to, aby v prípade kompletného rozpustenia zvýšil hladinu svetových oceánov až o 65 centimetrov.

Jeho celkový zosun síce podľa vedcov potrvá stovky rokov, zrýchlenie tohto procesu však môže mať aj tak veľmi nepriaznivý vplyv na životy miliónov ľudí žijúcich v najnižšie položených častiach planéty, a to už v horizonte niekoľkých desaťročí. Ak by sa plávajúca časť ľadovca skutočne rozpadala, mohli by sa ľadovcové steny Thwaitesu týčiace sa nad morskou hladinou začať boriť do vody. Taký jav ešte vedci na Antarktíde nezaznamenali, podľa ich modelov ale teraz prichádza do úvahy. Pokiaľ by sa tento proces spustil, zrejme by pri ňom došlo k uvoľneniu veľkého množstva ľadu do vody. "To, čoho sme svedkami teraz, už stačí na to, aby sme mali obavy," povedala vedkyňa Anna Crawfordová zo škótskej Univerzity St. Andrews. "Thwaites je celkom monštrum," dodala.