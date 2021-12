Dievčatko zarába rozprávkové peniaze: Týmto tempom môže ísť do dôchodku ako 15-ročná!

10-ročná Pixie Curtis môže byť zaobstaraná na celý život ešte pred ukončením strednej školy vďaka úspešnému obchodu s príslušenstvom a hračkami, ktorý rozbehla so svojou mamou v austrálskom Sydney.

Ako píšu noviny New York Post, dvojica matka s dcérou prvýkrát uviedla na trh Pixie's Bows v roku 2011, po ktorej nasledovali Pixie's Fidgets v máji, pričom sa odhaduje, že tieto dva podniky zarobia v nasledujúcom desaťročí 21 miliónov dolárov (18,5 milióna eur). Len za prvý mesiac predala Pixie’s Fidgets produkty v hodnote viac ako 200-tisíc dolárov (177-tisíc eur).

„Nemusí sa báť, týmto tempom môže ísť v 15 rokoch do dôchodku,“ povedala jej matka Roxy Jacenko v rozhovore. Tvrdí, že najvďačnejšie pre ňu bolo sledovať obchodného ducha jej dcéry. „Čo je pre mňa najvzrušujúcejšie, je podnikateľský duch, ktorý má v tak mladom veku. Ja som taká nikdy nebola, hoci mi bolo vštepované, že musím byť úspešná. Keď som mala 14 rokov, robila som v McDonalde, pretože tak sa to za mojich čias robilo,“ povedala.

„Svoje zárobky plánujem použiť na to, aby som mame dopriala nákupný ošiaľ a tiež luxusnú dovolenku na prázdniny. Zaobstarám jej nejaké nové šaty, pretože nemá dobré oblečenie a tiež jej chcem dať spraviť vlasy, pretože zúfalo potrebuje ich predĺženie. Dnes mi môj kamarát povedal, že jeho rodina ide na Vianoce do Paríža a myslím si, že je to úžasné. Tak som povedala mame, že by sme mali ísť na moje obľúbené miesto, ktorým je Fidži,“ povedala 10-ročná podnikateľka pre magazín.