Tornádo zabíjalo aj v sklade Amazonu miliardára Jeffa Bezosa: Žúroval po smrti svojich zamestnancov

Najmenej 94 ľudských životov si vyžiadala séria tornád, ktoré sa prehnali cez šesť štátov v USA.

Mnohí ďalší sú nezvestní. Smrteľný živel zasiahol aj sklad v štáte Illinois, ktorý patrí známemu internetovému obchodu Amazon miliardára Jeffa Bezosa (57). V ňom tragicky zahynulo najmenej šesť jeho zamestnancov. Čo však urobil Bezos? Vo svojej vile v Beverly Hills usporiadal deň nato večierok, no rozhodne nie na počesť svojich zosnulých pracovníkov.

Kým príbuzní a zamestnanci Amazonu oplakávajú obete tornáda, najbohatší človek sveta má celkom iné starosti. Podnikateľ Jeff Bezos označil nešťastie, ku ktorému pri-šlo v noci z piatka na sobotu v jeho sklade v Edwardsville, na sociálnej sieti za „tragické.“ Ešte pred tým sa však konala párty v jeho vile v kalifornskom Beverly Hills - a to iba deň po tornáde. Na záberoch vidno, ako zopár ľudí pripravovalo masívny stôl, okolo ktorého bolo rozmiestnených približne šestnásť stoličiek.

Nebola však potvrdená prítomnosť Bezosa, keďže ešte v sobotu ráno sa nachádzal v Texase s ďalšou civilnou posádkou a oslavoval ich desaťminútový let a návrat z vesmíru. Na sociálnych sieťach sa na miliardára okamžite spustila lavína nenávistných komentárov. Napokon až v nedeľu si Bezos našiel čas a vyjadril rodinám obetí sústrasť. „Žialime za stratou našich kolegov a naše myšlienky aj modlitby sú s ich rodinami a blízkymi,“ napísal miliardár. Jeho slová však pre mnohých zronených pozostalých nič neznamenajú.

Podľa sestry jedného z mŕtvych sa Amazon nezaujíma o nič iné, iba o produktivitu. Z toho dôvodu údajne zamestnancov neposlali po prvom varovaní sirény do úkrytu. „Môj brat by nikdy nezomrel, keby sa táto spoločnosť vážne starala o svojich zamestnancov a dostala ich do bezpečia, keď sa búrka zhoršila,“ uviedla Rachel Cope. Podľa nej je jej brat Clayton († 29) hrdina. Veterán námorníctva tu pracoval ako údržbár a pred spustením sirén telefonoval so svojím otcom.

Rozlúčil sa s ním, že musí odísť varovať ostatných kolegov, ktorí sa vracali do skladu, aby šli do úkrytu. Nanešťastie sa mu jeho dobré úmysly stali osudnými. Tornádo strhlo strechu skladu, čo zapríčinilo, že sa dlhé úseky stien zrútili na seba. Okrem Claytona pochovali mladú mamičku iba ročného syna Etheriu Hebb († 24), vodiča kamióna Austina J. McEwena († 26), skladníka Deandra Morrowa († 28), Kevina D. Dickeyho († 62) a začínajúceho kuriéra Larryho Virdena († 46).