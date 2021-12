Otvorené priznanie Putina: Týmto sa kedysi musel živiť! Preriekol sa o zámeroch s Ukrajinou?

Ruský prezident Vladimir Putin priznal, že po páde Sovietskeho zväzu (ZSSR) v roku 1991 ho zachvátila ľútosť.

Podľa spravodajského webu BBC zároveň prezradil, že musel pracovať ako taxikár, aby zarobil nejaké peniaze navyše.

„Niekedy som si musel privyrobiť, ako súkromný vodič. Úprimne povedané, je mi nepríjemné o tom hovoriť, ale, bohužiaľ, tak to bolo,“ povedal 69-ročný šéf Kremľa. V tom čase boli taxíky v Rusku vzácnosťou a niektorí dokonca používali na tento účel i služobné vozidlá, ako napríklad sanitky, aby si mohli finančne prilepšiť.

Ekonomické problémy vyvolané kolapsom ZSSR prinútili mnohých Rusov hľadať nové spôsoby, ako zarobiť peniaze. Samotný Putin označil rozpad Sovietskeho zväzu za kolaps historického Ruska.



Tieto poznámky by mohli podporiť špekulácie o jeho zámeroch voči Ukrajine, niekdajšej sovietskej republike, keďže Moskva má momentálne pri hraniciach so susedom viac ako 90-tisíc vojakov a existujú obavy, že plánuje inváziu. Rusko to však popiera a obviňuje Ukrajinu z provokácií.

Putin v minulosti pôsobil ako agent sovietskej tajnej služby KGB. Začiatkom 90. rokov minulého storočia pracoval v kancelárii vtedajšieho starostu Petrohradu Anatolija Sobčaka. Tvrdí, že z KGB vystúpil po prevrate proti sovietskemu prezidentovi Michailovi Gorbačovovi v auguste 1991, ktorý viedol k rozpadu ZSSR.