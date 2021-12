Českú zdravotníčku († 32) našli mŕtvu v parku deti: Čo má s jej smrťou miestny čudák?!

Okolnosti smrti českej zdravotníčky Petry Srncovej, ktorej telo bolo cez víkend nájdené v parku na juhovýchode Londýna, nie sú podozrivé.

S odvolaním sa na políciu to v pondelok uviedol server Independent. Muž, ktorý bol zadržaný v súvislosti so zmiznutím Češky, bol prepustený na kauciu. Telo ženy, ktorá bola nezvestná dva týždne, našla podľa britskej tlače v parku Brunswick Park v štvrti Camberwell skupina detí v nedeľu pred poludním.

"Jej smrť je považovaná za nevysvetlenú, ale počiatočné vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že okolnosti nie sú podozrivé," uviedol Scotland Yard. Aj keď telo doteraz nebolo formálne identifikované, londýnska polícia oznámila, že rodina Srncovej v Českej republike je o vývoji informovaná. Polícia po 32-ročnej Češke z Uherského Hradišťa niekoľko dní pátrala. Naposledy bola videná pred dvoma týždňami, keď išla z práce domov.

Podľa polície v nedeľu 28. novembra okolo 19.45 h odišla z práce a zamierila domov do štvrte Camberwell. Pred nastúpením do autobusu si ešte vybrala peniaze. Naposledy bola údajne videná v autobuse asi o pol hodiny neskôr. Jej zmiznutie ohlásil 3. decembra jeden z jej kolegov, keď sa neobjavila v práci. To podľa neho pre ňu bolo veľmi netypické.

Telo bolo podľa informácií denníka The Sun nájdené v čase, keď polícia vyšetrovala správu o "čudákovi", ktorý obťažoval personál nemocnice, v ktorej Češka pracovala. Jedna zdravotná sestra podľa informácií zo sociálnych sietí tvrdila, že bola sledovaná, keď detskú nemocnicu v štvrti Lambeth opúšťala. Metropolitná polícia uviedla, že muž zatknutý minulý týždeň v spojitosti so zmiznutím ženy bol prepustený, zatiaľ čo pokračuje vyšetrovanie prípadu.