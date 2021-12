Nočná mora mladého otecka: Priateľka († 23) a synček († 8 mes.) mu zomreli pred očami

Charlie Bianco-Ashley z Londýna bol hlavou mladej rodiny, v momente však prišiel o to najcennejšie.

Jeho partnerka Nicole Newman s kočíkom, v ktorom bol ich osemmesačný synček Luciano, prechádzali cez cestu. V tom do nich vpálil vodič Fordu Fiesta. Mladá žena narazila do čelkého skla a kočík s bábätkom vyhodilo do vzduchu. To všetko videl na vlastné oči Charlie, ktorý stál na druhej strane cesty. Nicole aj Luciano na následky nehody zomreli.

,,Viem, že ich ničím nedokážem nahradiť. Želám si, aby som ich mohol vidieť ešte aspoň jeden deň. Ja a Nicole sme boli tím. Práve sme si zadovážili byt, mali sme naše prvé dieťa a začali sme sa zabiehať. Zrazu je to navždy preč,“ cituje Daily Star užialeného Charlieho.

Vinníkom nehody, ktorá sa stala v januári 2019, je Tyson Haynes (53). Ten si teraz vypočul trest 33 mesiacov odňatia slobody. V osudný deň sa s 8-ročnou dcérkou vracali z McDonaldu. V čase kolízie šiel rýchlosťou 107 km/h v úseku, kde bola povolená rýchlosť 48 km/h.

Hoci dupol na brzdu 29 metrov pred bodom zrážky, v čase, keď autom narazil do Nicole a kočíka, mal ešte rýchlosť 70 km/h. ,,Rodina obetí je úplne zdrvená. Je nepopierateľný fakt, že keby ste šli povolenou rýchlosťou, zrážke by ste dokázali zabrániť,“ povedal Haynesovi sudca Richard Marks.

Vinník mal dostať prísnejší trest, sudca však prihliadol na jeho zdravotný stav. Haynes má sklerózu multiplex, väčšinu času trávi v posteli a doktori mu dávajú maximálne štyri roky života.