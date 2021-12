V Česku odhalili nové prípady omikronu: Tieto údaje však dávajú veľkú nádej

V nedeľu pribudlo v Česku 4111 potvrdených prípadov koronavírusu, o tretinu menej ako pred týždňom.

Je to zároveň najnižší denný nárast za posledných päť týždňov. Ďalej klesá aj incidenčné číslo. Na 100.000 obyvateľov pripadá v uplynulom týždni 851 nakazených. V nemocniciach je s covidom 5561 pacientov, z toho 984 v ťažkom stave. V oboch prípadoch je to najmenej za december. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Denné počty nových prípadov koronavírusu spomaľujú v medzitýždňovom porovnaní už 11 dní v rade. Za celý minulý týždeň odhalili laboratóriá v krajine celkom 91.038 nakazených. O týždeň skôr ich bolo viac ako 114.000. S covidom-19 doteraz v Česku zomrelo 34.551 ľudí. Za minulý týždeň zatiaľ ministerstvo eviduje 659 obetí. Od pondelka do štvrtka bol denný počet zomrelých vyšší ako 100. Na piatok pripadá 98 úmrtí, na sobotu 73 a na nedeľu 53.

Údaje z posledných dní ale väčšinou pri ďalších aktualizáciách ešte rastú. Incidenčné číslo zostáva vyššie ako tisíc už iba v dvoch krajoch, a to veľmi tesne. Na Vysočine pripadá na 100.000 obyvateľov v posledných siedmich dňoch 1002 nakazených, v Zlínskom kraji potom 1001 nakazených. Od nedele incidenčné číslo kleslo takmer vo všetkých regiónoch. Jedinou výnimkou je Karlovarský kraj, kde sa incidencia nepatrne zvýšila z 405 na 406. Stále tam ale je najnižšia v krajine.





Laboratóriá v nedeľu vykonali zhruba 33.500 testov, asi o 14.500 menej ako pred týždňom. Pri preventívnych testoch bolo pozitívnych 8,22 percenta vzoriek, pred týždňom to bolo 9,31 percenta. Pri epidemiologickej indikácii, kedy sú testovaní ľudia napríklad kvôli možnému kontaktu s nakazeným, sa naopak podiel pozitívnych mierne zvýšil z 13,27 na 13,51 percenta. V prípade diagnostickej indikácie, kedy sú testovaní ľudia vykazujúci príznaky, klesla pozitivita z 28,1 na 24,24 percenta.

V nedeľu laboratórium oficiálne potvrdilo šesť prípadov variantu omikron na južnej Morave. Traja z nakazených majú mierne príznaky, ostatní bezpríznakový priebeh choroby. Juhomoravskí hygienici majú nahlásené siedme podozrenie na omikron, na potvrdenie sa čaká. Doteraz bolo v ČR preukázaných osem prípadov variantu omikron, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kvôli potenciálne vyššej nákazlivosti zaradila medzi znepokojujúce typy koronavírusu. Od začiatku epidémie vlani v marci odhalili laboratóriá v Česku celkom 2,338.402 prípadov covidu-19. Viac ako dva milióny ľudí sa už z nákazy vyliečili.