Rodičia jej kvôli viere zakazovali takmer všetko, a keď vystúpila z cirkvi, zriekli sa jej: Teraz točí porno

London Rose prehovorila o svojej minulosti. Vyrastala v extrémne prísnom náboženskom prostredí, kde mala zakázané nosiť make-up a šperky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako informuje Daily Star, nábožensky založená pornohviezda objasnila svoju výchovu, počas ktorej jej zakazovali make-up, šperky a parfumy. Keď mala šesť rokov, jej rodičia konvertovali na fundamentalistickú kresťanskú vieru, čím sa ich život navždy úplne zmenil. Znamenalo to, že štandardné veci, ako sú nakupovanie a výlety, sa stali úplne tabu. No jej rodina spoločne s ňou by urobili čokoľvek, čo súviselo s náboženstvom – cez nedeľnú školu až po cirkevné výlety. London tvrdí, že ženy nosili domáce šaty, ktoré zakrývali všetko od lýtok až po krk. Šperky, make-up a lak na nechty boli podľa jej slov proti Biblii. Rádio, televízia či bazény mali tiež zakázané.

Teraz v rozhovore pre Daily Star 33-ročná Američanka prehovorila o svojej náboženskej výchove a o tom, ako prešla k pornografii. „Som si istá, že úmysly mojich rodičov boli dobré, ale podľa mňa to bolo úplne scestné. Keď som mala 18 rokov, odišla som z cirkvi. Rodičia sa ma preto zriekli.“ Prezradila, že tento príbeh držala roky v tajnosti a nikomu o tom nehovorila. Počas dospievania London zaujímala sexuálna práca, a keď sa rozhodla vstúpiť do tohto priemyslu, bola panna. „Nevedela som vôbec nič. V televízii som videla tri ženy, ktoré stelesňovali všetko, čím som chcela byť,“ priznala London a zároveň dodala, že začínala pri sugar daddy (muž, ktorý platí ženám za to, aby boli s nimi a robili, čo chce – pozn. redaktora).





Spomenula a vyzdvihla jedného menšieho starčeka z Kansasu, ktorý jej dával 200 dolárov (176 eur) týždenne a nechával ju šoférovať jeho Lexus, keď mala 21 rokov. Veci sa začali časom trocha hýbať a v jednom čase robila spoločníčku trom takýmto mužom a zároveň pracovala v striptízovom klube. „Týždeň trvajúce rande, rôzne príspevky, darčeky. Milovala som to,“ prezradila. Jej kariéra sexuálnej pracovníčky sa začala v 2015, keď začala pracovať v jednom podniku.

Teraz London pracuje ako filmová herečka pre dospelých a nakrúca s mainstreamovými spoločnosťami niečo vyše roka. Priznala: „Byť vo filmoch a časopisoch pre dospelých bolo vždy mojím skutočným snom, ale považovala som ho za nedosiahnuteľný.“ Podľa jej slov jej to trvalo až do jej 30 rokov, kým konečne nadobudla dostatok sebadôvery, aby to skúsila. „Za jeden rok som bola v troch časopisoch vrátane Hustler, niekoľkých rozhovoroch v rádiu a asi päťdesiatich scénkach. Nie je to zlé pre malú zaostalú kostolníčku, čo?“ uzavrela rozhovor London.