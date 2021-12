Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange prekonal vo väzení porážku: Veľké obavy snúbenice

Zakadateľ portálu WikiLeaks Julian Assange prekonal v britskom väzení tranzitórny ischemický atak (TIA) - takzvanú miniporážku.

V nedeľu to uviedla jeho snúbenica Stella Morisová v rozhovore pre nedeľník The Mail on Sunday. Informovala o tom agentúra AFP. Assange podľa Morisovej túto mozgovú príhodu utrpel koncom októbra - v prvý deň súdneho pojednávania Vrchného súdu v Londýne, ktorý posudzoval platnosť rozhodnutia blokujúceho jeho vydanie do USA.

"Musí byť oslobodený. Okamžite," napísala Morisová na Twitteri v sobotu večer.

Ako píše The Mail on Sunday, Assange mal po mŕtvici ovisnuté pravé viečko, stratu pamäti, vykazoval známky neurologického poškodenia a v súčasnosti berie lieky.

Morisová vyjadrila obavy, že pokračujúci právny spor o vydanie jej snúbenca do USA mu môže privodiť ďalšiu, tentokrát závažnejšiu mŕtvicu.



"Verím, že táto neustála šachová hra, bitka za bitkou, extrémny stres, je to, čo 27. októbra spôsobilo Julianovú mozgovú príhodu," povedala Morisová.

Britský odvolací súd v Londýne zrušil v piatok rozhodnutie nižšieho súdu blokujúce vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde mu hrozí doživotné väzenie.

Tento verdikt však neznamená, že britské úrady Assangea bezprostredne vydajú do USA, poznamenáva AP s tým, že Assange sa voči rozhodnutiu pravdepodobne opäť odvolá. Piatkový verdikt Vrchného súdu v Londýne však podľa BBC napriek tomu predstavuje krok smerom k prípadnej extradícii.