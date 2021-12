Zábery SKAZY! Hrozivá spúšť po tornádach v USA: Obrovský počet mŕtvych a desiatky nezvestných

Séria tornád si v USA vyžiadala najmenej 83 mŕtvych. Celkový počet obetí však celkom určite prekročí sto.

Desiatky ľudí sú totiž nezvestné a nádej na ich záchranu je mizivá. Len v jednej zničenej továrni je zavalených 60 ľudí. Najhoršie zasiahnutým štátom je Kentucky. Guvernér Andy Beshear potvrdil, že len v tomto štáte evidujú vyše 70 obetí. Najviac zasiahnuté bolo mesto Mayfield. V ňom bola úplne zničená aj továreň na výrobu sviečok, v ktorej bolo v tom čase okolo sto zamestnancov.

V priebehu soboty sa podarilo vytiahnuť 40 z nich živých – mnohých po tom, čo spod trosiek zúfalo volali pomoc. No 60 ďalších ostáva nezvestných a podľa Besheara nie je nádej, že by aj ich zachránili. „Je tu najmenej 5 metrov hrubá vrstva kovových trosiek, v ktorej sú aj sudy s agresívnymi chemikáliami. Bol by to zázrak, ak by sme tam našli ďalších živých,“ povedal guvernér.

Prezident Joe Biden vyhlásil Kentucky za miesto katastrofy, čo uvoľní federálnu pomoc. Týmto a ďalšími štyrmi štátmi sa prehnalo v noci z piatka na sobotu približne 30 až 40 tornád. To najdlhšie prešlo v dotyku so zemou dráhu dlhú až 360 km. V Edwardsville na juhu Illinois zasiahlo tornádo sklad firmy Amazon. V ňom zahynulo najmenej 6 ľudí a zatiaľ nie je známe, koľko ďalších je zavalených v troskách.