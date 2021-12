Pred svojou dlhoročnou partnerkou skrýva veľké tajomstvo: Muž má neobyčajné sexuálne chúťky!

Muž prezradil fetiš, ktorý tají pred svojou dlhoročnou priateľkou napriek tomu, že s ňou žije. Rád sa oblieka za ženu! A to nie je všetko.

Ako píše britský Daily Star, pokiaľ ide o vzťahy, väčšina párov má svoje chúťky. Či už sú obaja na rovnaké fetiše alebo nie, tieto veci o sebe väčšinou budú vedieť. 27-ročný mladík pred svojou priateľkou drží veľké tajomstvo a nevie, či sa oň s ňou niekedy podelí.

Tvrdí, že sa zaujíma o cross-dressing (pozn. redaktora: obliekanie za druhé pohlavie), bondage (pozn. redaktora: hranie sa na otroka), SPH (pozn. redaktora: forma verbálneho erotického poníženia týkajúceho sa penisu, pri ktorom dominantná osoba zvyčajne degraduje penis poslušného človeka) a nútené bi.

Namiesto toho, aby tieto fetiše predvádzal so svojou partnerkou, užíva si to s dominou (pozn. redaktora: dominantnou ženou). „Moja priateľka nevie, že ma baví hrať sa na tieto veci, pretože je to niečo, čo ju nezaujíma, a nie som si istý, ako k tomu v jej prípade pristupovať,“ prezradil v rozhovore.

Kedy to celé začalo? „Je to niečo, čo ma zaujíma už minimálne 10 rokov. Začalo to, keď som mal asi 17 či 18 rokov, keď moja bývalá priateľka nechávala u mňa nejaké oblečenie. Do toho som sa obliekal, keď nebola nablízku a užíval som si ten pocit,“ povedal. Keď zistil, že sa mu páči obliekanie do ženských šiat, začal objavovať fetiš porno a vtedy sa obrátil aj k ostatným fetišom.

Tým sa venuje asi 5 či 6 krát za mesiac. „Zahŕňa to stretnutie s dominou alebo dominantnými ľuďmi v mojom okolí. Niekoľkokrát ma takmer prichytili. Zvyčajne sa rád prezliekam, keď je moja priateľka vonku,“ hovorí. Pri jednej príležitosti ho takmer prichytila, keď si nedokázal dostatočne rýchlo vyzliecť šaty a tak si na ne prehodil svoje. „Raz som nechal na zemi pár pančúch, ktoré našla. Musel som povedať, že to bol darček pre ňu, na ktorý som omylom zabudol. Našťastie sa viac nepýtala,“ vraví.

Muž sa bojí, že ak sa to jeho priateľka niekedy dozvie, nebude šťastná. „Som si istý, že je to niečo, čo ju nezaujíma. Nevie nič o mojej submisívnej stránke ani o tom, že sa obliekam do ženského oblečenia, keď je vonku. Jediní ľudia, ktorí o mojich fetišoch vedia, sú domina, s ktorou sa stretávam, a pár ľudí, ktorí to robia tiež,“ uzavrel.