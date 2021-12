Trump verejne nadával na bývalého izraelského premiéra: Reakcia na seba nenechala dlho čakať!

Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok obhajoval svoju gratuláciu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, keď zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2020 a porazil Donalda Trumpa.

Expremiér vysvetlil, že to "bolo dôležité" vzhľadom na výnimočnosť americko-izraelského spojenectva. Informovala o tom spravodajská webová stránka The Hill s odvolaním sa na portál Axios.

"Vysoko si cením veľký prínos prezidenta Trumpa pre Izrael a jeho bezpečnosť. Takisto si cením dôležitosť silného spojenectva medzi Izraelom a Spojenými štátmi, a preto som vnímal ako dôležité zablahoželať nastupujúcemu prezidentovi," uviedol Netanjahu v piatok vo vyhlásení, z ktorého citoval web Axios.

Netanjahuove vyjadrenia nasledovali po tom, čo Axios informoval, že Netanjahu, terajší opozičný líder vo svojej krajine, nahneval Trumpa, keď zverejnil video s blahoželaním Bidenovi.

"Ponáhľal sa s tým – viac ako ostatní. Odvtedy som sa s ním nerozprával. Je... naňho," povedal Trump, ktorý mal počas svojho pôsobenia v prezidentskom úrade k Netanjahuovi blízko, novinárovi Barakovi Ravidovi z webu Axios v 90-minútovom interview. To sa uskutočnilo v apríli v hotelovom rezorte Mar-a-Lago na Floride.

"Bibi Netanjahu ešte skôr, než zaschol atrament, poslal odkaz, a nielen odkaz, nahral video, kde Joeovi Bidenovi rozprával o ich skvelom, skvelom priateľstve – ale nebolo medzi nimi žiadne priateľstvo, lebo keby bolo, (Obamova administratíva) by neuzavrela dohodu s Iránom," sťažoval sa Trump novinárovi. "A hádajte čo – teraz to idú urobiť znova," dodal.

Trump nazval tento krok "strašnou chybou" a vyhlásil, že on urobil pre bývalého izraelského premiéra viac "než akýkoľvek iný človek, s ktorým som mal do činenia". Ako príklad uviedol, že pomohol Izraelu tým, že uznal Golanské výšiny za súčasť izraelského územia, ponechal v tejto oblasti vojakov a premiestnil veľvyslanectvo USA do Jeruzalema, napísal web Axios.