Hrôzostrašné zábery z USA! V noci zúrilo najmenej 14 tornád: Hlásia aj obete

Niekoľko ľudí sa tiež zrejme zranilo po páde strechy v sklade firmy Amazon v južnom Illinoise. Tornádo podľa miestnych médií udrela v obci Monette na domov pre seniorov s kapacitou zhruba 90 lôžok. Po približne hodine a pol sa podarilo evakuovať všetkých obyvateľov domova, z ktorých sa niektorí schovali v suteréne.

K skladu firmy Amazon v meste Edwardsville v Illinoise sa podľa agentúry AP zišli desiatky vozidiel záchranárov. Nie je ale jasné, koľko ľudí bolo vo vnútri budovy, keď ju zasiahla silná búrka či tornádo.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI