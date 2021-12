Problémy s alkoholom viedli k rozvodu, ktorý ich stál celý majetok: Neuveríte, čo sa stalo potom!

Manželia si prešli rozvodom za 100 000 dolárov (88 340 eur) a potom svoje manželstvo obnovili.

Ako píše The Sun, Brittany a Wyland Szabovci zo San Diega sa zoznámili pred 13 rokmi a dali sa dokopy v roku 2011. Po osemročnom manželstve však Szabovci v roku 2019 požiadali o rozvod a na rozvodové konanie a poplatky za advokáta minuli 100 000 dolárov. Tento proces však minulý rok zastavili a v novembri svoj manželský sľub obnovili, aj keď sú stále zadlžení z rozvodu.

„Stálo to veľa práce. Nemyslím si, že je tu niečo, čo by sme v tejto chvíli nedokázali zvládnuť,“ povedala Brittany pre Fox. Pár sa zoznámil, keď mali 19 rokov. Brittany v tom čase skončila na odvykačke, kde bola kvôli problémom s alkoholizmom. O tri roky neskôr sa vzali a čoskoro mali prvé dieťa. Pred piatimi rokmi však obaja manželia začali opäť piť po narodení druhého a tretieho dieťaťa.

„Znova sme začali piť, mysliac si, že sme si dali pár rokov pauzu a mohli by sme opäť piť ako normálni ľudia. Chvíľu to bolo v poriadku a potom sa veci začali zhoršovať a zhoršovať, potom sme sa rozišli a v roku 2019 sme podali žiadosť o rozvod,“ povedala Brittany. Nebolo to všetko len kvôli alkoholu. „Bolo tam množstvo ďalších veľmi toxických spôsobov správania... boli sme na sebe veľmi závislí a jednoducho sme neboli v dobrej situácii,“ dodala Brittany.

„Po rozchode som začala viac piť a bojovala so svojím duševným zdravím,“ povedala Brittany. Stratila starostlivosť o ich tri deti a niekoľkokrát sa pokúsila nepiť, no zakaždým sa to po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch vrátilo. V istom momente sa ocitla na ulici a od svojich detí bola úplne odrezaná. Brittany nakoniec začala „na utlmenie bolesti“ požívať aj ťažšie drogy. Potom sa jedného dňa vo februári 2020 predávkovala.