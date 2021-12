Mama počas Vianoc ušetrí poriadny balík: Trik, ktorý by mal vyskúšať každý! Čítajte

Vianoce môžu vyjsť poriadne draho. Svoje o tom určite vedia aj rodičia, ktorých deti napísali Ježiškovi dlhý zoznam ich prianí. Táto mama to však vyriešila veľmi originálne.

Ako uvádza portál The Sun, mamička troch detí Catherine Lofthouse (40) z anglického grófstva Leicestershire si povedala, že po Vianociach určite neplánuje vytriasať prázdnu peňaženku.

Catherine v obchode upútal úplne nový, ešte nerozbalený robot, ktorý bol vystavený vysoko vo výklade. Jej chlapci Alex (9) a William (7) sa s takýmto robotom hrali v miestnej knižnici, a potom ju celú večnosť otravovali s tým, že si takého robota želajú. „Stál 200 libier, čo bolo oveľa viac, ako som bola ochotná minúť na vianočný darček,“ poznamenala Catherine a drahého robota z výkladu im nekúpila.

Keď však išla do charitatívneho obchodu, kde predávajú veci z druhej ruky, našla vo výpredaji presne takéto robota len za 65 libier. Potešilo ju, že kúpila niečo, čo jej chlapi chcú a ešte pri tom aj ušetrila. Odvtedy už inak ani nenakupuje.

„Rada rozmaznávam svojich troch chlapcov bez toho, aby som zničila moje úspory alebo celú planétu. Nikdy by som nechcela, aby sa museli zaobísť bez darčekov, ale teraz sú tak zvyknutí na získavanie vecí z druhej ruky, že nepoznajú nič iné,“ povedala Catherine. Hovorí, že prehrabávanie sa v second handoch je zabáva a vždy ju poteší, keď nájde niečo, čo jej chlapcov poteší. „Darčeky potom zabalím do pekných krabíc a papierov, ktoré používam opakovane každý rok,“ pochválila sa Catherine. Minulý rok 40-ročná Catherine ušetrila 350 libier na darčekoch z druhej ruky.

„Keď boli chlapci malí, kúpili sme obrovský drevený hrad, ktorý potreboval trochu domácich opráv. Len za 7 libier,“ spomína Catherine. Jej manžel sa pustil do opráv a na Vianoce čakalo chlapcov fantastické prekvapenie. „Bolo úžasné vidieť ich nadšené tváre a sledovať, ako sa s tým celé hodiny hrajú,“ spomína.

„Nikdy sa mi nestalo, že by niekto povedal niečo škaredé o tom, že nakupujem v obchodoch z druhej ruky. Niektorí ľudia si myslia, že som lakomá a že na špeciálne príležitosti je lepšie kupovať úplne nové veci, ale ja milujem naše lacné Vianoce a nemám pocit, že sa to tak skoro zmení. Chlapci vedia, že niektoré darčeky sú z charitatívneho obchodu a je im to jedno,“ dodala. Dokonca sa už stalo aj to, že im prebalila ich darčeky, ktoré ich predtým nezaujali, a opäť im ich dala o niekoľko rokov pod stromček. Trojnásobná mama ušetrené peniaze míňa na rodinné výlety a zážitky s deťmi.