Muž bol vo vzťahu so ženou staršou o 20 rokov: Pre toto bude randiť už len s rovesníčkami!

Mladý muž odhalil, aké je to naozaj randiť so staršou ženou a aké ťažkopádne bolo byť vo vzťahu s niekým o 20 rokov starším.

Ako píše The Sun, muž opísal všetky nepríjemné aspekty toho, aké je byť mladším milencom. „Randenie so staršou ženou je ťažkopádne a jednostranné,“ napísal v nedávnom príspevku na Quore. „Musel som sa vyrovnať s tým, že so mnou chodila len kvôli fyzickej stránke a naopak. Bol som v podstate jej maznáčik,“ vysvetlil.

„Stretávali sme sa raz týždenne a viac sme sa nerozprávali. Toto trvalo niečo vyše roka,“ hovorí. Vekový rozdiel bol skutočne nepríjemný až keď si muž uvedomil, že je takmer taký mladý ako jedno z detí jeho milenky. „Nikdy som sa nemohol stretnúť s jej starším synom, pretože bol o rok mladší ako ja. Hm, trápne,“ povedal.

Vysvetlil tiež, že mnohí ľudia v jeho živote ho za tento vzťah odsudzovali. „Moji priatelia si mysleli, že je to skvelé, ale moje sestry a kamarátky z toho boli zhrozené. Rýchlo som zistil, že najjednoduchší spôsob, ako odpudiť dievča v mojom veku je povedať jej, že som niekedy chodil so staršou ženou,“ vraví. Toto je podľa neho dvojaký meter. „Je to zvláštne, pretože dievčatá chodenie so starším mužom používajú ako kľúčový argument pre svoju zrelosť, ale mužov, ktorí priznávajú vzťah so staršou ženou, hneď odsúdia,“ dodal.