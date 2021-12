Zažili ste katastrofálne prvé rande? Táto žena vás tromfne, uf! Toto je už moc

Jedným slovom katastrofa. Keď sa Ames presťahovala do veľkého mesta, rozhodla sa, že do randenia skočí až po krk. Založila si účet na zoznamke Tinder a čakala, čo sa bude diať.

Ako uvádza portál The Sun, blondínka Ames z amerického štátu Indiana sa o svoju skúsenosť podelila na sociálnej sieti TikTok. Okamžite valcovala internet. „Krátko po presťahovaní sa do veľkého mesta som sa rozhodla vbehnúť do vôd Tinderu. Nemala som potuchy, čo robím. Tak som sa zoznámila s chlapom, ktorý ma na druhý deň chcel zobrať na večeru, niekam do luxusnej reštaurácie na steaky, kde je potrebná rezervácia,“ začala rozprávať svoj príbeh Ames.

Ešte pred odchodom jej nápadník napísal SMS správu, že má problémy s autom a požiadal ju, či by ho mohla vyzdvihnúť. To viedlo k tomu, že dvojica zmeškala rezerváciu v drahej reštaurácii, a tak museli vymyslieť plán B. Muž ju z ničoho nič poprosil, či by mu Ames mohla robiť šoféra a on si povybavuje svoje povinnosti.

„Vyzdvihol si veci z čistiarne, išiel si pre niečo na čerpaciu stanicu a tiež išiel do banky,“ povedala Ames. Dvojica nakoniec išla do mexickej reštaurácie, kde si musela Ames dať od nervov Margaritu. Vtedy sa jej rozhodol povedať, že on alkohol nepije. „Zjavne sa tak stalo po tom, čo päťkrát šoféroval pod vplyvom,“ poznamenala. Veci nabrali rýchly spád.

Dvojica sedela za stolom, keď zrazu jej nápadníkovi vypadla z úst protéza priamo na jedálenský stôl. „Odhryzol si z čipsu a zuby mu vypadli na stôl. Keď poviem zuby, mám na mysli celkovo štyri. Zobral si ich a strčil si ich späť do úst. Teda, až po tom, ako si ich ponoril do jeho vody,“ opísala hrozivý zážitok Ames.

„Takže po hodine a pol nepríjemných diskusií týkajúcich sa jeho bývalej priateľky a toho, prečo žije so sestrou svojej bývalej a ich mnohými psami, som sa rozhodla, že to zabalím a pôjdem domov,“ povedala. Pravdepodobne najhoršou časťou rande však bola cesta domov, keď muž začal mať žalúdočné problémy a skončilo to tým, že vykonal veľkú potrebu priamo v jej aute. „Kiežby som mohla povedať, že si len prdol. Na mojom prednom sedadle si pos*al nohavice,“ dodala na záver.

Jej video okamžite komentovali stovky ľudí a pozreli si ho desaťtisíce jej fanúšikov. „Omg, vyhrala si. Je mi zle, že sa tak smejem. Prepáč,“ znel jeden komentár pod videom a doplnil ho ďalší: „Si taká milá. Ja by som ho nechala na benzínke“. Čo by ste urobili na jej mieste vy?