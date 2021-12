V Mexiku havaroval kamión s migrantmi: Počet obetí stúpol, detaily tragédie naháňajú hrôzu

Haváriu kamióna prevážajúceho migrantov v mexickom štáte Chiapas neprežilo najmenej 55 ľudí. Vozidlo, v ktorého návese bolo zhruba 200 osôb, sa prevrátilo a narazilo do základne oceľového mosta pre chodcov. Je to najsmrteľnejšia tragédia v súvislosti s úmrtiami migrantov počas jedného dňa od roku 2010, keď drogový kartel Zetas v štáte Tamaulipas zmasakroval 72 migrantov.

Najmenej 52 ľudí tiež utrpelo zranenia. Šéf úradu civilnej obrany v Chiapas Luis Manuel Moreno uviedol, že okolo 21 z nich má vážne poranenia a previezli ich do nemocnice. Federálna generálna prokuratúra informovala, že tri osoby sú kriticky zranené. Nie je známe, či vodič nehodu prežil.

Dvesto migrantov je vysoké číslo, no pre prevádzačské operácie v Mexiku nie je nezvyčajné. Úrady odhadujú, že len samotná hmotnosť nákladu v kombinácii s rýchlosťou a blízkou zákrutou mohla stačiť na to, aby vyviedla kamión z rovnováhy.

Kamión sa prevrátil na diaľnici smerujúcej od guatemalskej hranice do Tuxtla Gutiérrez, hlavného mesta Chiapas. Podľa jedného z preživších Celsa Pacheca z Guatemaly kamión zrejme išiel rýchlo a vodič v dôsledku hmotnosti migrantov vo vnútri stratil kontrolu nad vozidlom. Migranti boli podľa Pacheca najmä z Guatemaly a Hondurasu, odhaduje, že tam bolo aj osem až desať detí. Pacheco vysvetlil, že sa snažil dostať do USA, ale očakáva, že ho deportujú naspäť do vlasti.

Ľudia, ktorí sa zhovárali s preživšími, uviedli, že migranti nastúpili do kamióna v Mexiku neďaleko hranice s Guatemalou. Migranti podľa svojich slov zaplatili 2 500 až 3 500 dolárov za odvoz do štátu Puebla. Odtiaľ ich ďalší prevádzači mali vziať k americkej hranici.