Bizarné zábery, ktoré obleteli internet: Toto myslia naši susedia vážne?!

To nie je názov rozprávky ani žiadneho komického filmu.

Táto bizarná situácia sa naozaj odohrala pri dedine Lipno vo Veľkopoľskom vojvodstve. Dôkazom sú fotografie, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach.

Rozkaz znel jasne! Trávu okolo cesty treba pokosiť! Čo na tom, že firma s prácami meškala a medzitým stihlo nasnežiť... Mestský poslanec z Lešna Przemyslaw Górzny, ktorý práve prechádzal okolo, neveril vlastným očiam. Snežilo a po ceste jazdili pluhy a sypače, no vedľa cesty sa pohybovala skupina pracovníkov s motorovými kosami.

„To je niečo nevídané. Nenapadlo by mi, že je možné po snežení kosiť trávu. A možno kosili sneh?“ povedal Górzny, ktorý si celý výjav natočil kamerou v aute. „Zima cestárov zase zaskočila,“ dodal. Veľkopoľská správa ciest, ktorá sa o údržbu komunikácie stará, potvrdila, že kosenie trávy skutočne zadali istej firme. To však bolo už dávnejšie a práce mali byť hotové do začiatku novembra. Firma sa zjavne omeškala a za nedodržanie termínu ju teraz čaká finančná sankcia. Správa ciest dodala, že celú situáciu považuje za „neprípustnú a kurióznu“.