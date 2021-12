Rebecca si dohodla trojku so zasnúbeným párom: Čo sa z vášnivej noci vykľuje, nečakala vo sne

Rebecca Bono (26) vídala Martyho Cola (29) v ich práci v americkom New Yorku.

Zoznámili sa až po tom, čo ho našla na zoznamovacej aplikácii Tinder – a na fotkách bol aj so svojou snúbenicou Natashou (29). Dvojica hľadala ženu do trojky. ,,Povedala som si, že to skúsim. Veď to bude len záležitosť na jednu noc. A tá noc bola skvelá,“ spomína Rebecca.

,,Vraveli sme si, že by sme to mohli robiť pravidelne, ale veci sa zvrtli. S Natashou sme sa začali vídať počas lockdownu, keďže sme nechodili do práce. Prechádzali sme sa so psami a potom varili a piekli koláčiky pre Martyho, kým prišiel z práce, bola som u nich stále viac a viac,“ cituje mladú ženu Daily Star.

V máji 2020 mala trojica vážny rozhovor. ,,Uvedomili sme si, že prakticky bývam v ich dome a užívame si spoločný čas – boli sme vo vzťahu,“ povedala Rebecca. Jeden problém tu však bol. Marty a Natasha mali termín svadby a rozmýšľali, či bude vhodné, ak sa jej Rebecca zúčastní.

,,Rozprávali sme sa o tom, aké to bude, keď tam budem. Cítila by som sa dobre? Nežiarlila by som?“ hovorí mladá žena s tým, že snúbenci jej dva týždne pred veľkým dňom povedali, že by boli oveľa radšej, keby tam s nimi bola. ,,Bolo toho na mňa trochu veľa, pretože som na svadbe spoznala aj celé ich rodiny,“ spomína.

Našťastie, rodiny každého člena zaľúbenej trojice prijali ich vzťah dobre. ,,Moja rodina spočiatku váhala. Martyho a Natashu som im predstavila najprv len ako priateľov. Ale pred svadbou som im povedala, že s nimi chodím. Nemali ani tušenie, že som bisexuálka, tak to bol pre nich dvojitý šok,“ povedala Rebecca.

V netradičnom vzťahu je šťastná. ,,Marty a Natasha sú ku mne takí milí a láskaví – bude to znieť čudne, ale je to najzdravší vzťah, v akom som bola,“ tvrdí Rebecca. ,,Vždy si raz za týždeň sadneme a porozprávame sa o tom, ako sa cítime. Naša komunikácia je fakt skvelá, je to úžasná a naplňujúca skúsenosť.“