Ako to skutočne chodí v hoteloch? Bývalá zamestnankyňa prezradila nechutné detaily: Toto nikdy nerobte

Niektoré veci, ktoré robíte v hoteloch, po týchto priznaniach bývalej hotelovej pracovníčky, rozhodne prestanete robiť.

Ako informuje portál The Sun, Janessa Richard pracovala pred otehotnením v hoteli, kde si zažila veľakrát veci, ktoré sa jej nezdali byť s kostolným poriadkom. Na sociálnej sieti TikTok sa preto rozhodla aj s ostatnými ľuďmi podeliť o nie príliš pozitívne zistenia, ktoré začala zdieľať pod názvom „Priznania bývalej zamestnankyne hotela“. Zároveň však zdôraznila, že sa to nemusí nutne týkať každého jedného hotela. „Chcem len spomenúť, že je to založené na mojej osobnej skúsenosti a hoteli, v ktorom som pracovala. Nie všetky hotely sú takéto!“ uviedla vo videu.

Jednou z prvých rád od Janessy bolo, aby návštevníci nikdy nechodili po izbe naboso. Aj keď sú koberce medzi každým jedným hosťom vysávané, povedala, že hotelový personál ich umýva a čistí len zriedka. „A keď hovorím zriedka, tak myslím možno raz za rok... Takže vždy noste ponožky alebo papuče,“ radí vo videu. Druhý tip, o ktorý sa podelila, sa týka raňajok, ktoré nemusíte vždy stihnúť, ak odchádzate príliš skoro. „Vždy môžete požiadať personál, aby vám pár vecí zabalili so sebou do tašky,“ uvádza.

Ak si v najbližších dňoch plánujete rezervovať hotelovú izbu, podľa Janessy by ste tak mali spraviť priamo cez ich oficiálnu stránku. Ak si totiž izbu rezervujete cez nejaký iný web, vaša rezervácia a typ izby nemusia byť zaručené a taktiež aj vrátenie peňazí v prípade storna môže byť komplikovanejšie. 26-ročná žena ďalej neodporúča ani piť z pohárov, ktoré sú pre návštevníkov k dispozícii v každej jednej hotelovej izbe. Ak sú viditeľne špinavé, tak sa, samozrejme, menia. „Ale ak vyzerajú, že sa ich nikto nedotkol alebo že z nich nikto nepil, nechajú to pre ďalšieho hosťa,“ prezradila.

Bývalá zamestnankyňa taktiež spomenula čistotu samotných postelí, ktoré nemusia byť vždy také čisté, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. „Väčšina hotelov neperie periny a paplóny. Perú ich možno raz za rok, čo je naozaj neskutočne odporné!“ rozhorčila sa vo videu Janessa. Na záver však zároveň poradila, že ak ste ako platiaci návštevník s niečím ozaj nespokojný, radí, aby ste sa ozvali manažérovi a hotel by vám mal poskytnúť dostatočnú kompenzáciu.