Odporúčajú očkovanie najmenších detí? Nemecký panel v tom má jasno

Nemecký nezávislý poradný panel pre vakcináciu (STIKO) vo štvrtok odporučil očkovanie detí vo veku od 5 do 11 rokov proti koronavírusu.

Podľa panelu by sa vakcinovať mali deti, u ktorých si to vyžaduje ich zdravotný stav, alebo tie, ktoré sú v úzkom kontakte so zraniteľnými ľuďmi. Panel dodal, že malé deti, u ktorých si to nevyžaduje ich zdravotný stav, sa očkovať môžu, ak existuje „individuálne želanie". Experti tak zostali len krok pred tým, aby očkovanie odporučili všetkým deťom v tejto vekovej skupine.

Poradný panel vo vyhlásení ďalej uviedol, že deti vo veku 5 až 11 rokov by mali dostať dve dávky vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech, pričom interval medzi ich podaním by mal byť tri až šesť týždňov. Odporúčanie, ktoré nie je záväzné a môže sa zmeniť po konzultácii so zdravotníkmi, znamená, že lekári v Nemecku pravdepodobne začnú ponúkať vakcináciu malým deťom na budúci týždeň. Úplne zaočkovaných je doteraz v Nemecku zhruba 69,3 percenta celkovej populácie.