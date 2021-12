WHO je znepokojená: K tomuto môže nová mutácia koronavírusu dohnať bohaté krajiny

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa obáva, že bohaté krajiny začnú v reakcii na nový variant koronavírusu hromadiť vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

To by podľa nej mohlo ohroziť dodávky do krajín, kde je väčšina ľudí nezaočkovaná. Niektoré bohaté štáty už v reakcii na omikron začali urýchľovať vakcináciu posilňujúcimi dávkami, informuje spravodajský portál BBC.

Existujú obavy, že proti variantu omikron sú vakcíny menej účinné ako pri iných variantoch. Nedávne štúdie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech ukázali, že vytvorila menej neutralizujúcich protilátok proti omikronu ako proti pôvodnému kmeňu. Tento deficit sa však dá zvrátiť posilňujúcou dávkou. WHO ale upozorňuje, že prioritou by malo byť podanie primárnych dávok.

Riaditeľka WHO pre vakcíny Kate O'Brien vyzvala bohaté krajiny, aby pokračovali v darovaní dávok vakcín a dodávok do nedostatočne zabezpečených krajín, aby tak vyriešili nebezpečnú nerovnosť v prístupe. „Keď sa dostaneme do akejkoľvek situácie s omikronom, existuje riziko, že globálna zásoba sa opäť vráti do krajín s vysokými príjmami, ktoré hromadia vakcíny,“ upozornila O'Brien.

Ako tiež skonštatovala, je možné, že dodatočné dávky môžu posilniť ochranu proti tomuto variantu, ale zatiaľ existuje len málo dôkazov, že sú nutné na ochranu proti závažnému priebehu ochorenia. Omikron je dosiaľ najviac zmutovaný zistený variant koronavírusu. Identifikovali ho v Juhoafrickej republike, kde je v súčasnosti nárast prípadov opätovnej infekcie.