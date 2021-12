Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou eskaluje: Zopakuje sa scenár desivej histórie?

Eskalácia napätia v súvislosti s Ukrajinou môže viesť k patovej situácii porovnateľnej s kubánskou raketovou krízou z roku 1962, keď sa svet ocitol na prahu jadrovej vojny.

Vyhlásil to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, píše agentúra Reuters. Riabkov sa tak vyjadril, keď sa ho reportér opýtal, či by sa súčasná situácia mohla zmeniť na niečo, čo by sa podobalo konfliktu medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. "Viete, k tomu by naozaj mohlo prísť," uviedol Riabkov, ktorého citovala agentúra Interfax.

Kubánska raketová kríza vypukla po tom, ako bývalý Sovietsky zväz odpovedal na rozmiestnenie amerických rakiet v Turecku vyslaním svojich balistických striel na Kubu, čo vyvolalo napätý stav medzi Washingtonom a Moskvou a priviedlo svet na pokraj jadrovej vojny.

Kríza bola upokojená, keď sa sovietske lode smerujúce na Kubu dôsledkom americkej námornej blokády vrátili späť do vlasti. ZSSR zároveň súhlasil, že svoje strely z Kuby stiahne; USA zasa sľúbili, že Kubu nenapadnú a odvezú svoje rakety z Turecka. Moskva sa obáva, že Severoatlantická aliancia rozmiestni na Ukrajine - ktorá chce vstúpiť do NATO - rakety a zameria ich proti Rusku. NATO tvrdí, že je obrannou alianciou a takéto obavy sú neopodstatnené.

V Európe rastú obavy z vojny, keďže Washington i Kyjev obviňujú Rusko, že posilňuje svoju vojenskú prítomnosť blízko hraníc s Ukrajinou. To vyvoláva obavy z možnej ruskej invázie. Moskva však tieto obvinenia odmieta. Americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok o kríze rozprávali prostredníctvom videolinku približne dve hodiny.

Biden ďalší deň uviedol, že dúfa, že do piatku prídu s oznámením o stretnutiach na vysokej úrovni s Ruskom a členskými krajinami NATO, na ktorých sa bude rokovať o "obavách Moskvy v súvislosti s NATO", ako aj o možnom znížení napätia na "východnom fronte". Podľa Riabkova ide o "jednostranné" vyhlásenie, čo podľa Reuters naznačuje, že americká strana o tom s Moskvou nerokovala.